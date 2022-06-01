ЄУ та Велика Британія заборонили страхувати танкери з російською нафтою.

Це відчутно скоротить можливості експорту російського енергоносія.

Європейська Унія узгодила з Великою Британією заборону на страхування танкерів, які перевозять російську нафту. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з покликом на британських і європейських чиновників, а також дипломатичні кола.

Цей обмежувальний захід позбавить перевізників російської нафти доступу на

основний страховий ринок Lloyd's of London, який є найбільшим для морських перевезень.

Таким чином у Росії відчутно скоротяться можливості експорту нафти-сирцю морем, їй доведеться звертатися до менш надійних страхувальників.

Заборона страхування морських перевезень російської нафти входила у шостий пакет санкцій Євроунії, про погодження якого було оголошено 31 травня. Однак без підтримки з боку Великої Британії, в юрисдикції якої перебуває Lloyd's of London, він би не дав належного ефекту.

За даними джерел The Wall Street Journal, представники британського ринку страхових послуг виступали проти ембарґо. Зокрема, вони вказували, що складно точно встановити походження нафти, яку перевозять судна, котрі виходять із російських портів. Через порти в РФ, сказало одне з джерел видання, йдуть, наприклад, поставки нафти з Казахстану, які не обмежені будь-якими санкціями.

Заборона страхування морських перевезень російської нафти, зазначає видання, може призвести до ще більшої невизначеності на світових ринках. Біржові ціни на нафту і так уже зросли до двомісячного максимуму після того, як Євроунія оголосила про часткове ембарґо на постачання з Росії.

Нагадаємо, що на саміті ЄУ, який відбувся 31 травня, було узгоджено шостий пакет антиросійських санкцій. Він передбачає передовсім часткове ембарґо на російську нафту, яка перевозиться морем, та не торкнеться постачання трубопроводами. До кінця року імпорт російської нафти до Євроунії заплановано скоротити щонайменше на 90%.