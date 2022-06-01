ЄУ та Велика Британія заборонили страхувати танкери з російською нафтою.

Це відчутно скоротить можливості експорту російського енергоносія.

 

 

Європейська Унія узгодила з Великою Британією заборону на страхування танкерів, які перевозять російську нафту. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з покликом на британських і європейських чиновників, а також дипломатичні кола.

Цей обмежувальний захід позбавить перевізників російської нафти доступу на

основний страховий ринок Lloyd's of London, який є найбільшим для морських перевезень.

 

Таким чином у Росії відчутно скоротяться можливості експорту нафти-сирцю морем, їй доведеться звертатися до менш надійних страхувальників.

 

Заборона страхування морських перевезень російської нафти входила у шостий пакет санкцій Євроунії, про погодження якого було оголошено 31 травня. Однак без підтримки з боку Великої Британії, в юрисдикції якої перебуває Lloyd's of London, він би не дав належного ефекту.

 

За даними джерел The Wall Street Journal, представники британського ринку страхових послуг виступали проти ембарґо. Зокрема, вони вказували, що складно точно встановити походження нафти, яку перевозять судна, котрі виходять із російських портів. Через порти в РФ, сказало одне з джерел видання, йдуть, наприклад, поставки нафти з Казахстану, які не обмежені будь-якими санкціями.

 

Заборона страхування морських перевезень російської нафти, зазначає видання, може призвести до ще більшої невизначеності на світових ринках. Біржові ціни на нафту і так уже зросли до двомісячного максимуму після того, як Євроунія оголосила про часткове ембарґо на постачання з Росії.

 

Нагадаємо, що на саміті ЄУ, який відбувся 31 травня, було узгоджено шостий пакет антиросійських санкцій. Він передбачає передовсім часткове ембарґо на російську нафту, яка перевозиться морем, та не торкнеться постачання трубопроводами. До кінця року імпорт російської нафти до Євроунії заплановано скоротити щонайменше на 90%.

01.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
«За нашу і вашу свободу»
Володимир В'ятрович
Сподіваюся, нинішня співпраця, оперта на розумінні важкої історії, буде міцнішою, ніж у попередньому столітті, і ми врешті спільно поставимо крапку в існуванні Російської імперії.
30.05.22 | | Україна
Сльози святого Климента
Віталій Портников
Українська віра у майбутнє та готовність за це майбутнє боротися змінює світ.
29.05.22 | | Дискурси
Пітсбурґ
Василь МАХНО
Мости нагадують місту про промислове минуле, а Воргол – про далекий Нью-Йорк, в якому усе велике схоже на дрібне макове зерно
28.05.22 | | Дискурси
94-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийшовши в тил наших військ та порушивши шляхи нашого логістичного забезпечення, штурмував Нагірне, Василівку, Комишуваху та Відродженну, успіху не мав, відійшов.
28.05.22 | | Україна
9 п’єс про війну в театрі, що став бомбосховищем 
Нові реалії народжують нові тексти і ці тексти почув уже весь світ. Українські драматурги вже третій місяць розповідають правду світові та реальні історії українців, фіксують знакові події і описують достовірні емоції, переводячи їх у площину театру. Прийшла черга прочитати їх у Києві.
27.05.22 | | Штука
Поезія в час війни
Тарас Пастух
Це голос, що йде з глибин – мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особистої гідності та поцінування свободи. Цей голос промовляє про те, що власне і хоче «денацифікувати» Путін.
27.05.22 | | Штука
Що таке рашизм?
Володимир В'ятрович
Ця ідеологія — не просто хворобливий погляд на світ мільйонів людей. Вона перетворює нинішню війну проти України у геноцид. Це ідеологія, яка спонукає росіян стріляти не лише в українських солдатів, але й у цивільних
27.05.22 | | Україна
Зерно і море
Юрій Андрухович
Невже «колективний Захід» так і не зрозуміє, що вигідніше і просто людяніше покласти край цій в’язкій агресії найочевиднішим шляхом – застосувавши власні збройні сили?
27.05.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.