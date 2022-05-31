Франківське видавництво видало чотири книги про Пласт.

Одразу чотири книжки з серії “пластова книгозбірня” видало франківське видавництво “Лілея-НВ”. Попри військовий стан та постійні обстріли Харківська книжкова фабрика "Глобус" змогла додрукувати та надіслати видавництву ще довоєнне замовлення.

Серед видань передруки старих відомих книжок Роберта Бейдена-Поуела та Войцеха Сліверського, і нові книжки упорядкування Юрія Юзича "Пластова вірність Богові" та "Правильник уладу пластового юнацтва".



“Пластові ігри та забави” Войцеха Сліверського. Програма виховної праці в Пласті – це невичерпне джерело ігор. Кожне пластове заняття, кожна вимога до проб може бути матеріалом для нової гри. Часом буває навіть так, що у формі гри проводяться всі елементи занять. Для цього треба лише трохи уяви і багато бажання.

Є певні правила організації ігор. Книжка В. Сліверського знайомить з ними, дає методичні рекомендації і поради для успішного проведення різноманітних ігор і забав під час пластових занять. Посібник містить опис кількасот ігор, конкурсів, змагів і забав, систематизованих в шістнадцяти розділах.

Книга буде корисна для пластових виховників, комендантів таборів, педагогів організаторів, молодіжних громадських активістів.

“Пластова вірність Богові” – книжка вперше в історії Пласту впорядковує теоретичні рамки і практичний досвід релігійного виховання в Пласті, спростовує міт про те, що присягу на вірність Богові та Україні вперше складено 1912 року (насправді – 1926-го). Вона пояснює, як, чому і коли перший головний обов’язок скаутів став першим обов’язком пластунів і пластунок та частиною пластової присяги.

Книжка показує трансформацію Пласту від структури, в програмі якої фактично не було жодного релігійного виховання, до структури, яка поступово запроваджувала обов’язкову вірність Богові для всього свого членства, пояснює роль кремлівської аґентури та пропаґанди в популяризації атеїстичних поглядів серед пластунства, переглядає погляди основоположника Пласту Олександра Тисовського – від толеранції атеїстів і агностиків до однозначного ствердження, що пластуни не можуть бути нерелігійними, безбожними чи байдужими до Бога.

У книжці вперше зібрано: офіційні рішення Пласту різних періодів його діяльности щодо вірности Богові; основні пластові молитви з поясненнями їхнього походження та авторства; рекомендації щодо реалізації релігійних практик у Пласті. Вона рекомендується пластовим виховникам і виховницям, батькам пластунів і пластунок, дійсним членам, прихильникам та приятелям Пласту.

“Порадник виховникам” – посібник уклав основоположник світового скаутського руху генерал Бейден-Поуелл 1919 року, і він дає ідеологічне підґрунтя для вишколу скаутмайстрів (умовний пластовий відповідник – члени Кадри Виховників УПЮ). Книжку написано спеціально для учасників міжнародних тренінґових курсів скаутмайстрів «Wood Badge», які того року вперше було проведено в Ґілвелл-парку поблизу Лондона і які проходять там щороку дотепер, а також і в багатьох країнах світу, де скаутинґ найрозвиненіший. Цей базовий посібник у самовихованні скаутських виховників молоді у світі настільки ж, наскільки «Пластування для хлопців» є ключовим орієнтиром у самовихованні юнацтва.

Це друге видання посібника українською мовою, покликане підвищити ефективність успішного позашкільного виховання молоді в національному скаутському русі.

"Правильник уладу пластового юнацтва". Коли 1955 року з’явилася перша частина Правильника УПЮ, тодішній голова Головної пластової булави Яро Гладкий у вступному слові відзначив, що наступними мають бути ще три частини. Другу і третю частини – про проби та про вмілості пластового юнацтва невдовзі видано в офіційній серії Пласту «Записки Українського Пластуна». Але четверту частину, про книговедення в юнацьких частинах, у діаспорних умовах так і не вдалося оформити. Це видання вперше в історії Пласту містить разом усі частини правильника УПЮ. Вона включає чинні на сьогодні версії з уточненнями, які робив Пласт в Україні, зокрема під час підготовки цієї книжки. Четверта частина Правильника оформлена на основі відповідного розділу в «Посібнику зв’язкового». Видання призначене для пластових виховників і виховниць: зв’язкових куренів і впорядників/ -ниць гуртків.

Його може використовувати і юнацтво (це не секретні тексти), а також батьки тих дітей, які виростають у Пласті, пластові приятелі, які прагнуть більше й глибше зрозуміти сутність пластового руху.

Книжки уже можна придбати в книгарні в Івано-Франківську та онлайн-книгарні.