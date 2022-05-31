СБУ затримала інтернет-агітаторку за виправдовування російської агресії.

Служба безпеки України викрила на Івано-Франківщині агітаторку, яка в соцмережах стверджувала, що російська агресія – провина самих українців та закликала здатись росіянам.

 

Після початку повномасштабного нападу рф мешканка Калуша писала, що причиною російської агресії стала політика «русофобії, ксенофобії і відвертого фашизму», яку проводила Україна. Агітаторка переконувала інтернет-користувачів, що нібито цивільні авто, які намагалися евакуюватися з-під Києва, розстрілювали українці, «Азов» мародерствував у Маріуполі, будинки в мирних містах обстрілює тероборона тощо.

Коли жінка зрозуміла, що швидкої окупації росією всієї території України не відбудеться, а за її слова може настати відповідальність – змінила свою риторику і відредагувала попередні дописи. Втім, історія редагування збереглася.

 

Кіберфахівці СБУ встановили, що жінка співпрацює з російською стороною та за грошову винагороду виконує замовлення з написання текстів. Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у поширених фігуранткою матеріалах виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

 

Суд обрав фігурантці провадження запобіжний захід – арешт. Викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

31.05.2022

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