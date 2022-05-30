У Львові уламки ракет перетворили на арт-об'єкти і розігрують у лотерею.

У Львові стартувала лотерея, на якій розіграють два розфарбовані уламки ракет, що випускали по місту 26 квітня і 3 травня. Усього таких арт-об'єктів є вже десять і ті, які не розіграють у лотерею, планують продати на благодійних аукціонах в Європі. Усі вилучені від розіграшу та продажу ракетних уламків гроші витратять на закупівлю амуніції, приладів та харчування для ЗСУ.



«Тиждень треба починати драйвово. У нас знову лотерея для наших захисників. Сьогодні покажу вам як те, що несло смерть може стати справжнім мистецтвом. Це уламки ракет, які били по Львову та області 26 квітня і 3 травня. Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова, який тризубом проткнув триколірну нечисть», – написала у себе на fb організаторка онлайн-лотереї волонтерка Тетяна Турчина.

Над декоруванням уламків російських ракет, які збило ППО на Львівщині працювали львівські художниці Ольга Цибуля, Ангеліна Андрусишин, Ольга Лементарчук та Руслана Гаган.

Щоб взяти участь у розіграші, який відбудеться 1 червня о 20:30, необхідно надіслати 100 грн або більше на картку Тетяни Турчиної та скинути скріншот переказу у коментарі під її дописом. За кожні 100 грн людина отримає номер і потім за допомогою програми Random Тетяна визначить переможця. Якщо людина скидає більшу суму, то отримує більше таких номерів: за 200 грн – два номери, за 300 грн – три номери і т.д.

Один декорований уламок ракети отримає переможець лотереї і ще один - той, хто перерахує найбільшу суму і, відповідно, отримає найбільше номерів. За кілька перших годин після старту лотереї Тетяна присвоїла переказам уже майже 60 номерів.



