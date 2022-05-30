У Львові уламки ракет перетворили на арт-об'єкти і розігрують у лотерею.

 

У Львові стартувала лотерея, на якій розіграють два розфарбовані уламки ракет, що випускали по місту 26 квітня і 3 травня. Усього таких арт-об'єктів є вже десять і ті, які не розіграють у лотерею, планують продати на благодійних аукціонах в Європі. Усі вилучені від розіграшу та продажу ракетних уламків гроші витратять на закупівлю амуніції, приладів та харчування для ЗСУ.
 

 

«Тиждень треба починати драйвово. У нас знову лотерея для наших захисників. Сьогодні покажу вам як те, що несло смерть може стати справжнім мистецтвом. Це уламки ракет, які били по Львову та області 26 квітня і 3 травня. Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова, який тризубом проткнув триколірну нечисть», – написала у себе на fb організаторка онлайн-лотереї волонтерка Тетяна Турчина.

 

 

Над декоруванням уламків російських ракет, які збило ППО на Львівщині працювали львівські художниці Ольга Цибуля, Ангеліна Андрусишин, Ольга Лементарчук та Руслана Гаган.  

 

 

Щоб взяти участь у розіграші, який відбудеться 1 червня о 20:30, необхідно надіслати 100 грн або більше на картку Тетяни Турчиної та скинути скріншот переказу у коментарі під її дописом. За кожні 100 грн людина отримає номер і потім за допомогою програми Random Тетяна визначить переможця. Якщо людина скидає більшу суму, то отримує більше таких номерів: за 200 грн – два номери, за 300 грн – три номери і т.д.

 

 

Один декорований уламок ракети отримає переможець лотереї і ще один - той, хто перерахує найбільшу суму і, відповідно, отримає найбільше номерів. За кілька перших годин після старту лотереї Тетяна присвоїла переказам уже майже 60 номерів.

 

 


 

 

30.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Пітсбурґ
Василь МАХНО
Мости нагадують місту про промислове минуле, а Воргол – про далекий Нью-Йорк, в якому усе велике схоже на дрібне макове зерно
28.05.22 | | Дискурси
94-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийшовши в тил наших військ та порушивши шляхи нашого логістичного забезпечення, штурмував Нагірне, Василівку, Комишуваху та Відродженну, успіху не мав, відійшов.
28.05.22 | | Україна
9 п’єс про війну в театрі, що став бомбосховищем 
Нові реалії народжують нові тексти і ці тексти почув уже весь світ. Українські драматурги вже третій місяць розповідають правду світові та реальні історії українців, фіксують знакові події і описують достовірні емоції, переводячи їх у площину театру. Прийшла черга прочитати їх у Києві.
27.05.22 | | Штука
Поезія в час війни
Тарас Пастух
Це голос, що йде з глибин – мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особистої гідності та поцінування свободи. Цей голос промовляє про те, що власне і хоче «денацифікувати» Путін.
27.05.22 | | Штука
Що таке рашизм?
Володимир В'ятрович
Ця ідеологія — не просто хворобливий погляд на світ мільйонів людей. Вона перетворює нинішню війну проти України у геноцид. Це ідеологія, яка спонукає росіян стріляти не лише в українських солдатів, але й у цивільних
27.05.22 | | Україна
Зерно і море
Юрій Андрухович
Невже «колективний Захід» так і не зрозуміє, що вигідніше і просто людяніше покласти край цій в’язкій агресії найочевиднішим шляхом – застосувавши власні збройні сили?
27.05.22 | | Дискурси
93-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Становище на сході України загострилося. Російські атаки мають успіх на Бахмутському напрямку; армія РФ намагається відрізати українські підрозділи від основних сил. Противник пробує закріпитись у захопленому Лимані.
27.05.22 | >>>> | Україна
Вікторія Лук’янець і «Лятошинський тріо»: концертний тур Європою
Популяризуючи твори українських композиторів, «Лятошинський тріо» поширює знання про українське мистецтво, а ще на провідних європейських музичних сценах чинить опір російській агресії, яка обрала мистецтво адвокатом своїх злочинів і підступно ввела в оману весь світ.
26.05.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.