Кілька британських таблоїдів висловили припущення, що Путін уже мертвий.

У своїх твердженнях журналісти покликаються на джерела з розвідки МІ6.

Президент РФ Володимир Путіна може бути вже мертвим або помре найближчим часом. Зі статтями, у яких висловлене таке припущення, вийшли в неділю, 29 травня, відразу кілька британських таблоїдів, зокрема The Mirror, The Sun і Daily Star. З покликом на джерело в легендарній британській розвідці МІ6 газети зазначають, що якщо кривавий російський диктатор справді помер, то Кремль заступив його двійником і ще довго приховуватиме його смерть.

«Російський лідер Володимир Путін, можливо, вже мертвий, оскільки джерела в МІ6 стверджують, що його міг заступити двійник. Це стверджується на тлі інтенсивних спекуляцій про стан здоров'я розпалювача війни», – читаємо в газеті Daily Star.

За інформацією видання, у британській розвідці говорять про поважну недугу диктатора, який розв'язав криваву війну в Україні та винний у смерті мирних українців. Якщо Путін уже помер, його поплічники просто намагаються сховати це від усього світу, бо прагнуть якнайдовше залишатися при владі.

Джерело Daily Star припустило, що недавні виступи Путіна могли бути записані заздалегідь. Окрім цього, на громадських заходах, таких як парад у Москві на 9 травня, міг бути присутнім не сам диктатор, а його двійники.

«Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть зберігатиметься в таємниці тижнями, якщо не місяцями. Є також імовірність, що він уже мертвий. Це неможливо знати. Вважається, що Путін використовував двійників у минулому, коли був хворий, і Кремль міг зробити це зараз. Путін очолює невелику групу високопосадовців, які повністю йому лояльні», – повідомляє видання The Mirror.

Джерела з британської розвідки стверджують, що Кремль навмисне замовчуватиме смерть Путіна, оскільки в РФ на тлі таких новин може статися переворот, а командування армією ухвалить рішення про виведення військ з території України.

«Смерть Путіна зробить їх (найближче оточення Путіна, – ред.) безпорадними і вразливими, тому вони кровно зацікавлені в тому, щоб говорити, що Путін живий, хоча насправді все може бути навпаки», – додає джерело.