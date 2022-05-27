УПЦ МП засудила московського патріарха та заявила про повну самостійність та незалежність

27 травня у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофанія) відбувся Собор Української Православної Церкви. Рішення про скликання Собору було прийняте Архієрейським собором УПЦ, який відбувся після позачергового засідання Священного Синоду УПЦ. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Засідання очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

За результатами засідання Собор Української Православної Церкви прийняв Постанову, в якій Собор засудив московського патріарха та проголосив про повну самостійність та незалежність. Собор "мав міркування про відновлення мироваріння в Українській Православній Церкві", що, фактично, буде означати проголошення автокефалії Церкви. 

 

 

Протоієрей, директор благодійної установи "Іоаннів центр" Андрій Пінчук, який ініціював звернення до суду Пентархії (вищого суду патріархів східних православних Церков) з проханням засудити патріарха Кірілла, розповів після закінчення собору про варіння мира в Києві як доконаний факт.

Поминання патріарха кірілла в церквах УПЦ припиняється.

 

 

Постанова Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року.

 

Собор Української Православної Церкви (далі – Собор), який відбувся 27 травня 2022 року в місті Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. За результатами роботи, Собор ухвалив таке:

 

1. Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!» (Вих.20:13) і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні.

 

2. Собор звертається до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес та пошук сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття.

 

3. Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

 

4. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви.

 

5. Собор затверджує постанови Соборів єпископів Української Православної Церкви та рішення Священних Синодів Української Православної Церкви, засідання яких відбулись у період після останнього Собору Української Православної Церкви (8 липня 2011 року). Собор схвалює діяльність Управління справами та Синодальних установ Української Православної Церкви.

 

6. Собор мав міркування про відновлення мироваріння в Українській Православній Церкві.

 

7. На період воєнного стану, коли зв’язки між єпархіями та церковним керівним центром ускладнені або відсутні, Собор вважає доцільним надати єпархіальним архієреям право самостійно ухвалювати рішення щодо тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного Синоду або Предстоятеля Української Православної Церкви, з подальшим, при відновленні можливості, інформуванням священноначалля.

 

8. Останнім часом перед нашою Церквою особливо гостро постав новий пастирський виклик. За три місяці війни за кордон були вимушені виїхати більше ніж 6 мільйонів громадян України. Головним чином, це українці з південних, східних і центральних областей України. Значна частина з них є вірними Української Православної Церкви. Тому до Київської Митрополії Української Православної Церкви надходять звернення з різних країн з проханнями відкрити українські православні парафії. Очевидно, що багато наших співвітчизників повернеться на Батьківщину, але немало й залишиться на постійне проживання за кордоном. У зв’язку з цим, Собор висловлює глибоке переконання, що Українська Православна Церква не може залишати своїх вірних без духовної опіки, має перебувати поряд з ними в їхніх випробуваннях і організовувати церковні громади в діаспорі. Необхідним є і надалі розвивати місію за кордоном серед православних українців задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності.

 

9. Усвідомлюючи особливу відповідальність перед Богом, Собор висловлює глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському Православ’ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку болючу рану на церковному тілі. Особливо прикро від того, що останні дії Константинопольського Патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення «Православної Церкви України», лише поглибили непорозуміння та привели до фізичного протистояння. Але навіть у таких кризових обставинах Собор не втрачає сподівання на відновлення діалогу. Для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно:

 

- припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви.

 

- усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у «Статуті Православної Церкви України», є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української Православної Церкви.

 

- вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, як і для більшості Помісних Православних Церков, є цілком очевидним, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів.

 

Собор виражає глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не тільки бажання до відновлення церковної єдності, але й щире прагнення вибудовувати своє життя на засадах християнської совісті та моральної чистоти.

 

10. Підбиваючи підсумки проведеної роботи, Собор підносить подячну молитву Господу Милосердному за можливість братнього спілкування і висловлює надію на припинення війни та примирення ворогуючих. За словами святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, нехай зі всіма нами, особливо братами і сестрами у Христі Воскреслому, будуть «благодать, милість і мир від Бога Отця і від Господа Іісуса Христа, Сина Отчого, в істині і любові» (2 Ін. 1:3)

 

 

 

 

27.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
9 п’єс про війну в театрі, що став бомбосховищем 
Нові реалії народжують нові тексти і ці тексти почув уже весь світ. Українські драматурги вже третій місяць розповідають правду світові та реальні історії українців, фіксують знакові події і описують достовірні емоції, переводячи їх у площину театру. Прийшла черга прочитати їх у Києві.
27.05.22 | | Штука
Поезія в час війни
Тарас Пастух
Це голос, що йде з глибин – мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особистої гідності та поцінування свободи. Цей голос промовляє про те, що власне і хоче «денацифікувати» Путін.
27.05.22 | | Штука
Вікторія Лук’янець і «Лятошинський тріо»: концертний тур Європою
Популяризуючи твори українських композиторів, «Лятошинський тріо» поширює знання про українське мистецтво, а ще на провідних європейських музичних сценах чинить опір російській агресії, яка обрала мистецтво адвокатом своїх злочинів і підступно ввела в оману весь світ.
26.05.22 | | Штука
92-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янськ, взяти під повний контроль Лиман, безуспішно пробував наступати на Комишуваху, Липове і Нагірне (Бахмутський напрямок), Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски (Авдіївський напрямок) та Золоту Ниву (Новопавлівський напрямок)
26.05.22 | | Україна
Дивімось фільм: підтримуймо Харків!
28 травня о 18:30 Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» спільно з харківським актором Миколою Набокою кличуть на благодійний перегляд фільму «Що нам робити з цими будівлями?», щоб допомогти волонтерському центру «Культурний шок» у Харкові.
25.05.22 | | Штука
Конструювання національного міста: випадок Львова
Ярослав Грицак
Аналіз першої постсовєцької – та попередніх австрійської, польської, німецької та совєцької – хвиль перейменувань вулиць Львова.
25.05.22 | | Минуле
91-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог активізувався на Лиманському напрямку, також веде наступ на Сіверськодонецьк та на Бахмутському напрямку в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького. На Харківському напрямку ворог здійснив чергову спробу наступу в напрямку Тернової, успіху не мав.
25.05.22 | | Україна
Музейна спадщина як ніколи на часі
Наталія ФЕДОРИШИН
Росіяни нині цілеспрямовано руйнують наші музеї, палять українські книжки, аби казати, що у нас нема своєї історії. Це спланований геноцид української нації. Зберегти українську культуру та історію – одна з найважливіших складових теперішньої війни.
24.05.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.