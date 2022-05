Бренд “Караванська-Уманська” робить патріотичні футболки на підтримку ЗСУ.

Львівська дизайнерка Оксана Караванська створює світовий тренд Made in Ukraine. На червоних доріжках Каннського кінофестивалю і на церемонії World Influencers and Bloggers Awards у її синьо-жовтих сукнях дефілювали засновниця «Оскара для блогерів» Марія Гражина Чаплін і президент World Influencers and Bloggers Association Ґрета Сапкайте. А метелик у кольорах українського прапора від Караванської, який одягнув на подію зірка соцмереж – харківський кіт Степан, який переміг у Каннах в номінації Animal Influencer, – не залишив байдужим жодного користувача Інстаграму.

Справжній ажіотаж серед блогерів та інфлюенсерів із багатомільйонними аудиторіями викликали патріотичні футболки від бренду «Караванська-Уманська». Розписані вручну ексклюзивні футболки із голубами миру підкорили зіркових гостей Каннського кінофестивалю та володарів цьогорічного «Оскара для блогерів» (WIBA 2022). Проєкт підтримали зірка серіалу «Мелроуз Плейс» Келлі Разерфорд, фенш-блогер Фредді Лі, прима Віденської опери Зоряна Кушплер, «Фуд-блогер року» Євген Клопотенко, блогерки Санта Дімопулос, Євгенія Гордієнко, Марта Сієрра та інші. А володар Гран-прі WIBA 2022 зірковий тіктокер Хабі Ламе залишив на українській футболці автограф – її планують продати на благодійному аукціоні.

“Перед поїздкою в Канни на WIBAword я придумала зробити кілька футболок, бо конкурс проводився на підтримку України. Ксенія Уманська намалювала красивих голубів, що відображають мрію про наше мирне небо. Ми їх розписали вручну, і я рушила у Канни.

Багато світових інфлюенсерів з радістю погодилися долучитися до поширення і навіть захотіли придбати ці футболки. Я зробила їх лише декілька і не очікувала на таку зацікавленість. Це вийшло настільки ефектно, що ми вирішили їх відпринтувати і створити проєкт в підтримку українського бізнесу та, звісно ж, ЗСУ”, – розповіла Оксана Караванська.





Невдовзі актуальні футболки від бренду «Караванська-Уманська» зможе придбати кожен охочий – на сторінках в Інстаграм @oksanakaravanska і @karavanskaumanska.design. Кожна придбана футболка підтримає ЗСУ та українського виробника.