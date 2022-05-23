20 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні.

У рамках цих пакетів українська армія отримає, зокрема, артилерію, системи берегової оборони, танки та інше важке озброєння.

 

 

У понеділок, 23 травня, відбулося друге засідання міжнародної Контактної групи з оборони України. У заході, який проходив у форматі відеоконференції, взяли участь представники 47 країн. До засідання долучилися також нові держави, які не були присутні на першій зустрічі на базі «Рамштайн» минулого місяця, зокрема Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

 

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова міністра оборони США Ллойда Остіна, учасники зустрічі оголосили про нові пакети допомоги Україні у сфері безпеки. До цього пакета погодилися долучитися двадцятеро країн, зокрема Італія, Данія, Греція, Норвегія, Польща тощо.

 

Остін розповів, що, наприклад, Данія погодилася надати протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя. Істотну військову допомогу погодилася надати й Чехія, зокрема передати свої бойові гелікоптери, танки та ракетні системи.


«Усі присутні тут розуміють, наскільки великі ставки у цій війні», – констатував керівник американського військового відомства.

 

Наступне засідання міжнародної Контактної групи з оборони України заплановане на 15 червня. Воно пройде в очному форматі у Брюсселі.

23.05.2022

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