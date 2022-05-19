Івано-Франківський краєзнавчий музей презентує онлайн-виставку вишитих сорочок.

У День української вишиванки Івано-Франківський краєзнавчий музей презентує онлайн-виставку унікальних чоловічих і жіночих вишитих сорочок ХХ ст. з фондової колекції.

Представлені вироби виготовлені з домотканого лляного і конопляного полотна, вишиті різноманітними техніками: хрестик, гладь, низинка, мережка, вирізування.

Більшість експонатів виставки початку ХХ ст., серед них: безуставкові сорочки з суцільним рукавом пришитим вздовж основи полотнища, сорочки «морщена» або «морщенка», в якій верхня частина призбирана біля шиї від чого і походить її назва, а також – уставкові сорочки, в яких рукав з плечовою частиною з’єднаний уставкою. Особливістю таких сорочок є вишиті мотиви уставок, що повторюються на манжетах і передній частині стану.

В давнину розміщення декору на сорочках пов’язувалось з обереговою, захисною, магічною, а пізніше і естетичною функціями. Тому орнамент вишивали в місцях відкритого доступу до тіла, тобто на горловині, рукавах. Особливу увагу зосереджували на оздобленні рукавів сорочки.

На виставці представлені сорочки «рукав’янки», де повністю вишитий рукав. При вишиванні сорочки враховувався вік жінки, її сімейний стан. Сорочки виготовляли на всі життєві потреби. Це були буденні, святкові, весільні, жалобні, дівочі та жіночі, хлоп’ячі та чоловічі. Існували і родинні сорочки, які передавались в спадок від матері до дочки. Таким чином зберігався родовий орнамент, який доповнювався і збагачувався протягом ряду поколінь.