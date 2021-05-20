У Калуші у День вишиванки розгорнули рекордний рушник.

У Калуші у День вишиванки встановили рекорд України – розгорнули рушник завдовжки 11 м 79 см та завширшки 1 м 2 см, оздоблений орнаментами 22 етнографічних регіонів країни.

Рушник створювали працівники Фахового коледжу культури і мистецтв Калуша. Майстриня та відповідальна за процес роботи Юлія Олінкевич розповіла, що ідея створити такий рушник є колективною.

«Ми довго радилися, думали створити щось цікаве, креативне, щоб місто прославилося. Порадившись, ми вирішили виготовити такий великий рушник у техніці фелтингу, що в перекладі означає «валяння», – розповіла майстриня.

Вона зазначила, що виріб виконаний у техніці, не притаманній для українського рушника. Його оздобили 22 орнаментами різних українських етнографічних груп. У центрі зобразили емблему коледжу, а по боках – герби Калуша та України.

«Переважно у нас вишивають, тчуть, а ми вирішили застосувати досить старовинну техніку, яка зараз набуває популярності серед декоративно-прикладного мистецтва. Орнаменти ми брали несучасні, а за основу взяли орнаменти зі спільноти українців в Америці, де вони зібрали найстаровинніші візерунки України. Але ми їх трохи стилізували, змушені були адаптувати їх до цієї техніки», – сказала Юлія Олінкевич.

Над рушником України команда працювала пів року. Юлія Олінкевич додає, що у цю роботу вклали душу та позитивні емоції.

«Це – патріотичний проєкт. Хотіли показати, як команда може створити масивну роботу», – додала майстриня.

Досягнення зафіксували представники Національного реєстру України на подвір'ї навчального закладу. Сертифікати про встановлення рекорду передали голові калуської громади Андрію Найді та в. о. директора коледжу Ярославу Яціву.

Фото suspilne.media, vikna.if.ua