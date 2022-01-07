У Франківську відкрили музей-майстерню українського одягу та побуту.

В Івано-Франківську у мистецькому домі «Тобівка» відкрили Музей українського одягу та побуту. Його експозиція сформована на основі родинної колекції старовинного одягу Яциновичів. Про це повідомив один з перших відвідувачів, заступник міського голови Івано-Франківська Петро Шкутяк.

У музеї представлені речі з Опілля, Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та інших регіонів України.

«Наша колекція збиралася понад 10 років. Усе почалося із захоплення унікальними витворами та бажанням вишивати. І тепер в нас виникло бажання тримати колекцію не тільки захованою у шафі, але й показати усім іншим. Вишита сорочка щорік набуває більшої популярності, проте є позитив та негатив у цьому. Позитив – це те, що ми хочемо прикрашати свій одяг так, як це робили наші предки. Негатив – це те що завдяки масовій культурі наші «модниці» почали декорувати не українськими мотивами. Маючи у своїй колекції спадок наших предків, то захотілося це показати та навчати наших людей, яка повинна бути українська вишивка. Мета нашого мистецького дому – це просвітницька діяльність», – розповіла співвласниця Любов Дрогомирецька.

Галина Яцинович розповіла, як виникла родинна колекція вишитих сорочок.

«Ми усі любили вишивати і це нам передалося від батьків. Все почалося з того, що не було узорів та не було звідки їх взяти. Потім на одному фестивалі ми купили старовинну сорочку, потім на другом і так нас затягнуло. Виникла колекція старовинного одягу. В нас є понад 500 жіночих та більше 150 чоловічих сорочок. – зазначила Галина Яцинович – Хочемо показати людям нашу красу та мистецькі руки наших майстринь, які вишивали це у давнину».

Усі вишиті сорочки, які презентовані у мистецькому домі, автентичні та не продаються. Проте, майстрині можуть відновити будь-яку сорочку у сучасному екземплярі на замовлення. Мистецький дім Тобівка – це не тільки музей, але й крамниця, майстерня та шоу-рум. Тут можна придбати вишитий одяг від українських дизайнерів та знайти все необхідне для рукоділля.

Фото pravda.if.ua, facebook.com/tobivka