Ґергарда Шрьодера позбавлять привілеїв ексканцлера.

Зокрема, в нього відберуть державний офіс і позбавлять співробітників.

Правляча коаліція в Бундестазі досягла домовленості щодо колишнього бундесканцлера Німеччини Ґергарда Шрьодера (Gerhard Schröder), який зазнавав різкої критики через близькість до російського керівництва. Про це повідомило видання Tagesspiegel. Його буде позбавлено багатьох привілеїв і більшої частини державної матеріальної підтримки, які досі були неодмінним атрибутом ексканцлерів.

Уряд вирішив загалом змінити порядок забезпечення колишніх глав федеральних урядів. У майбутньому це питання не буде вирішуватися апріорі за статусом, а залежатиме від виконання ексканцлерами їхніх зобов'язань. Про це заявили в середу, 19 травня, члени бюджетного комітету Бундестагу Денніс Роде (Dennis Rohde, СДПН), Свен-Крістіан Кіндлер (Sven Christian Kinder, «зелені») та Отто Фрікке (Otto Fricke, ВДП).

Вони пояснили, що Шрьодер більше не виконує жодних зобов'язань як ексканцлер, тим самим немає підстав для надання йому оплачуваних співробітників і офісу. Тому бюро колишнього голови уряду в Бундестазі буде закрито. Хоча експолітик, як і раніше, отримуватиме пенсію й охорону, незважаючи на його щедру платню в російських енергетичних концернах.

Наразі Шрьодер і так не використовує шість кабінетів у Бундестазі, які йому належать, і не задіює сімох співробітників, наданих йому як колишньому главі федерального уряду. Відтак співробітники Шрьодера виконуватимуть «інші завдання» за межами офісу ексканцлера.

Тим самим колишній політик, якого вважають головним німецьким наближеним до президента РФ Володимира Путіна, буде позбавлений значної частини забезпечення, яке йому належить із бюджетних коштів. Наприклад, за минулий рік на нього з державного бюджету було витрачено 418 531 євро.

Нині в Німеччині Ґергарда Шрьодера рішуче критикують за близькість до Кремля та діяльність у російських держконцернах. Критика різко посилилася після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії.