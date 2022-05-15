По Львівщині завдано ракетного удару.

 

Повітряна тривога на Львівщині була оголошена 03:27 і тривала майже дві години - до 05:22. В цей час (протягом десь півгодини перед п'ятою) в області було чути звуки кількох вибухів. 

О 5:05 мер міста Новояворівськ Володимир Мацелюх в короткому відозверненні  попросив мешканців громади залишатися в укриттях.

 

Як стало відомо пізніше, чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований. Ще дві ракети було знищено силами ППО.

 

 

"Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", - повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький о 08:02.

 

Пізніше з'явилося повідомлення Повітряного командування "Захід": "Зранку, 15 травня, з акваторії Чорного моря, рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури. Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів".

 

Ще пізніше Максим Козицький уточнив офіційну інформацію: "Підрозділи ПвК "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів. Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі Львівщини. Об‘єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався".

 

15.05.2022

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