Siemens оголосив про цілковите припинення бізнесу у Росії.

Баварський концерн, зокрема, припинить обслуговувати російські швидкісні потяги «Сапсан».

Німецький концерн Siemens оголосив, що йде з російського ринку на тлі вторгнення Росії в Україну. Компанія розпочала процедуру припинення своєї виробничої та операційної діяльності в країні. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на пресрелізі концерну.

«Ми засуджуємо війну в Україні та вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у Росії. Це було непростим рішенням, враховуючи наш обов'язок дбати про наших співробітників та давні стосунки з клієнтами на ринку, на якому ми працюємо вже майже 170 років», – заявив генеральний директор Siemens Роланд Буш (Roland Busch) у четвер, 12 травня.

У пресрелізі зазначається теж, що Siemens більше не зможе виконувати договірні зобов'язання перед Російською залізницею і концерну доведеться розірвати договори на сервісне обслуговування, у тому числі високошвидкісних потягів «Сапсан» та електропотягів «Ласточка».

Ще у березні на тлі війни в Україні компанія оголосила про припинення поставок до Росії та Білорусі й про відмову від відкриття там нових проєктів.

Компанія визнає, що це рішення вже коштувало їй великих збитків. У майбутньому слід очікувати подальших втрат. «Це рішення далося нам нелегко», – визнав Буш. Він додав, що Siemens зараз вивчає наслідки для місцевих працівників і «продовжить надавати їм підтримку в міру своїх можливостей».

Водночас, незважаючи на припинення діяльності в Росії, фінансові аналітики концерну прогнозують, що обсяг нових замовлень збільшився майже на третину і становитиме майже 21 млрд. євро. Тож Siemens підтвердив свій прогноз зростання прибутку. Очікується, що порівнянне зростання обороту становити від шести до восьми відсотків.