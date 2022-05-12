Латвія зупинила дію договору з Росією щодо безпеки меморіалів.

Це дає юридичні підстави, аби знести пам'ятник радянським воякам у Ризі.

 

 

У четвер, 12 травня, Сейм Латвії проголосував у терміновому остаточному читанні за законопроєкт, який передбачає припинення дії 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка забезпечує збереження меморіальних споруд. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.  За законопроєкт проголосували 68 депутатів, проти були 18 депутатів від проросійської партії «Согласие».

 

Таким чином, латвійський парламент зняв юридичну перешкоду на шляху до знесення пам'ятника радянським воїнам у Ризі. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні.

 

«Образ і символіка Радянської армії нині прямо та недвозначно пов'язані з аґресією Росії та злочинами, скоєними її збройними силами в Україні. Зміна геополітичних умов та міжнародної практики означає, що Латвія не може і не буде зобов'язана зберігати такі споруди, як пам'ятники радянської окупації», – заявив голова комісії Сейму зі закордонних справ Рігардс Колс (Rihards Kols). Водночас він підкреслив, що Латвія, як і раніше, виконуватиме пункти двостороннього договору щодо поховань та цвинтарів.

 

Дія положень договору, які стосуються збереження меморіалів, зупиняється з 16 травня «доти, доки Російська Федерація не покладе край порушенням міжнародного права проти України, включно з виведення своїх військ з України та повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України відповідно до міжнародного права та повного відшкодування збитків Україні».

 

Призупинення дії угоди дає юридичні підстави для демонтажу пам'ятника радянським воїнам у Ризі. Рішення про його знесення має ухвалити Ризька дума. Як заявив мер Риги Мартінш Стакіс (Mārtiņš Staķis), ймовірно, монумент не буде знесений до виборів до Сейму, які відбудуться першого жовтня 2022 року.

 

Знесення пам'ятника радянським воїнам у Ризі, встановленого 1985 року, обговорюється у Латвії не перший рік. Дискусія набула нового оберту на тлі вторгнення Росії в Україну.

 

Біля цього пам'ятника у латвійській столиці традиційно проводяться заходи проросійськи налаштованого населення. Цьогоріч 9 травня у Латвії було оголошено Днем пам'яті загиблих та постраждалих в Україні, будь-які масові заходи в країні заборонили. До пам'ятника радянським воїнам дозволили приносити квіти, хоч і наголошувалося, що це небажано. Вранці 10 травня всі принесені квіти прибрали бульдозером, що спричинило обурення проросійської частини жителів Латвії.

12.05.2022

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