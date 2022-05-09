СБУ затримала на Львівщині агента ворожої спецслужби.

 

На Львівщині контррозвідка СБУ затримала українця, що виконував накази ворожих спецслужб, та запобігла передачі важливої розвідувальної інформації.

 

 

 

Слідство встановило, що чоловік тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби РФ. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

 

Тривають слідчі дії.

 

Операція із викриття протиправної діяльності проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

 

09.05.2022

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