А на сайті «Лента.ру» було розміщено кілька матеріалів з різкою критикою війни в Україні та російської влади.

Гакери зламали програму передач деяких операторів платного телебачення в Росії. Замість назв програм у ніч на 9 травня там з'явився напис «На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні!». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Зазначається, що були зламані послуги МТС ТВ, НТВ-плюс, «Ростелекому» та Wink.

Користувачі мережі також зауважили, що аналогічний напис з'явився в описі програм сервісу «Яндекс. Телепрограмма». Окрім того, зранку 9 травня гакери атакували відеосервіс Rutube, після чого сайт перестав відкриватися. Близько 8-ї ранку представники сервісу повідомили, що «локалізували інцидент», але сайт Rutube залишився недоступним.

Водночас на інформаційному порталі «Лента.ру» – одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у Росії – зранку 9 травня було розміщено кілька матеріалів з різкою критикою війни в Україні та російської влади. Були опубліковані статті з такими заголовками: «Російська армія виявилася армією злодіїв і мародерів», «Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка», «Росія кидає трупи своїх солдатів в Україні», «Путін розв'язав одну з найкривавіших воєн 21 століття» тощо.

Декілька статей та скріншот головної сторінки сайту збереглися у веб-архіві. Вони підписані іменами співробітників «Ленты.ру». Усі статті починалися з дисклеймеру про те, що «цей матеріал не узгоджений з керівництвом, а за його публікацію Адміністрація президента роздасть виданню звіздюлів».

Зокрема, відповідальність за розміщення статті «Війною не можна прикрити провали в економіці. Путін повинен піти» взяли на себе керівник відділів «Економіка» та «Середовище проживання» Єгор Поляков і редакторка цих відділів Олександра Мірошникова. «Шукаємо роботу, адвокатів та, ймовірно, політичний притулок! Не бійтеся! Не мовчіть! Опирайтесь! Ви не самі, нас багато! Майбутнє за нами! Ні війні. Мир Україні!» – йдеться у завершенні статті.

Єгор Поляков згодом опублікував на порталі «Медиазона» заяву з поясненням своїх дій. «Що це було? Так само, як це і виглядає. Це ніякий не "злам гакерів", це наше усвідомлене рішення, яке було ухвалене відносно давно, але реалізувати його швидко не вдавалося… Я вважаю, що всім противникам війни сьогодні необхідно об'єднатися, незважаючи на їхні погляди», – пояснив він.