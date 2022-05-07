Ініціативна група "1 грудня" закликала світових лідерів допомогти нашим військовим на "Азовсталі".

 

Ініціативна група «Першого грудня» терміново звернулася до європейських лідерів із закликом втрутитися у ситуацію, що склалася в Маріуполі, й допомогти нашим військовим вийти з оточення. "Історія світових війн знає багато прикладів, коли сторони проявляли добру волю і давали військовим вийти з оточення. На жаль, дипломатичного ресурсу України замало для таких домовленостей. Ми закликаємо вас виступити третьою стороною в процедурі extraction", — ідеться у зверненні. Нижче подаємо його повністю.

 

 

 

Президенту Туреччини Реджепу Теїпу Ердогану

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу

Президенту Франції Емануелю Макрону

Федеральній Раді Швейцарії

 

7 травня 2022 року

 

Високоповажні лідери!

 

Ми, українські науковці, правозахисники, колишні дисиденти, які пережили каток тоталітарної системи, звертаємося до вас, політиків, у чиїх силах допомогти Україні та її героям.

 

Український гарнізон в Маріуполі перебуває у повному оточенні неспівмірною кількістю російських військ.

 

Понад 70 діб військові, а також цивільні особи, у яких не було шансів вижити в окупації, залишаються в укритті заводу «Азовсталь». Без доступу до води, їжі, ліків. Військові не можуть поповнити запаси зброї. Їх бомбардують з повітря, моря, суходолу. Бої не припиняються ні на годину.

 

Битва за Маріуполь – це українські Фермопіли.

 

Але ми живемо у гуманістичному ХХІ столітті, і наш обов’язок, обов’язок усього цивілізованого світу врятувати 300 спартанців України.

 

Їхні діти, дружини і матері не пробачать нам усім бездіяльність.

 

Історія світових війн знає багато прикладів, коли сторони проявляли добру волю і давали військовим вийти з оточення.

 

На жаль, дипломатичного ресурсу України замало для таких домовленостей.

 

Ми закликаємо вас, високоповажне панство, виступити третьою стороною в процедурі extraction.

 

Історія не забуде ваших зусиль. Українська нація буде дякувати вам довічно.

 

Український гарнізон у Маріуполі ще можливо врятувати. Але лік іде на години.

 

З повагою,

Ініціативна група “Першого грудня”

 

Оля Гнатюк

Володимир Єрмоленко

Євген Захаров

Йосиф Зісельс

Ігор Козловський

Мирослав Маринович

Ігор Юхновський

Ярослав Яцків

 

 

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