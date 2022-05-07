Ініціативна група "1 грудня" закликала світових лідерів допомогти нашим військовим на "Азовсталі".

Ініціативна група «Першого грудня» терміново звернулася до європейських лідерів із закликом втрутитися у ситуацію, що склалася в Маріуполі, й допомогти нашим військовим вийти з оточення. "Історія світових війн знає багато прикладів, коли сторони проявляли добру волю і давали військовим вийти з оточення. На жаль, дипломатичного ресурсу України замало для таких домовленостей. Ми закликаємо вас виступити третьою стороною в процедурі extraction", — ідеться у зверненні. Нижче подаємо його повністю.
Президенту Туреччини Реджепу Теїпу Ердогану
Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу
Президенту Франції Емануелю Макрону
Федеральній Раді Швейцарії
7 травня 2022 року
Високоповажні лідери!
Ми, українські науковці, правозахисники, колишні дисиденти, які пережили каток тоталітарної системи, звертаємося до вас, політиків, у чиїх силах допомогти Україні та її героям.
Український гарнізон в Маріуполі перебуває у повному оточенні неспівмірною кількістю російських військ.
Понад 70 діб військові, а також цивільні особи, у яких не було шансів вижити в окупації, залишаються в укритті заводу «Азовсталь». Без доступу до води, їжі, ліків. Військові не можуть поповнити запаси зброї. Їх бомбардують з повітря, моря, суходолу. Бої не припиняються ні на годину.
Битва за Маріуполь – це українські Фермопіли.
Але ми живемо у гуманістичному ХХІ столітті, і наш обов’язок, обов’язок усього цивілізованого світу врятувати 300 спартанців України.
Їхні діти, дружини і матері не пробачать нам усім бездіяльність.
Історія світових війн знає багато прикладів, коли сторони проявляли добру волю і давали військовим вийти з оточення.
На жаль, дипломатичного ресурсу України замало для таких домовленостей.
Ми закликаємо вас, високоповажне панство, виступити третьою стороною в процедурі extraction.
Історія не забуде ваших зусиль. Українська нація буде дякувати вам довічно.
Український гарнізон у Маріуполі ще можливо врятувати. Але лік іде на години.
З повагою,
Ініціативна група “Першого грудня”
Оля Гнатюк
Володимир Єрмоленко
Євген Захаров
Йосиф Зісельс
Ігор Козловський
Мирослав Маринович
Ігор Юхновський
Ярослав Яцків
07.05.2022