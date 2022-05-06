Білий дім матиме нову речницю.

Карін Жан-П'єр стане першою темношкірою та першою представницею ЛГБТ на цій посаді.

 

 

Президент Джо Байден заявив у четвер ввечері, п’ятого травня, що визначився з кандидатурою нової прессекретарки Білого дому. Нею стане темношкіра Карін Жан-П’єр (Karine Jean-Pierre), яка є відкритою представницею ЛГБТ-спільноти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters

 

«[Перша леді] Джілл [Байден] і я знаємо і поважаємо Карін довгий час, і вона буде сильним голосом, який говорить від мого імені й імені цієї адміністрації», – заявив Байден під час презентації.

 

Жан-П'єр замінить Джен Псакі, яка працювала на посаді прессекретарки Білого дому ще з Бараком Обамою. Передача повноважень відбудеться 13 травня. За неофіційними даними, Псакі, яка пропрацювала в команді Байдена близько півтора року, перейде на роботу на телеканал MSNBC, де вестиме своє шоу.

 

«Джен Псакі встановила стандарти пристойності, поваги та шляхетності для брифінгів Білого дому. Я хочу подякувати Джен за те, що вона підняла планку, прямо й чесно спілкувалася з американцями і при цьому зберігала почуття гумору. Я дякую Джен за її службу країні і бажаю їй всього найкращого у її поступі вперед», – йдеться у заяві Байдена.

 

Карін Жан-П'єр – уродженка французького острова Мартініка, що виросла в Нью-Йорку. Досі вона працювала першою заступницею Псакі. Раніше Жан-П'єр відповідала за зв'язки з громадськістю у правозахисній організації MoveOn, була політичним аналітиком на NBC та MSNBC, брала участь у виборчих кампаніях Джо Байдена та Барака Обами.

06.05.2022

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