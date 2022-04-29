Львівська філармонія запрошує на концертну програму «Великодні дзвони».

 

Добро переможе зло, а Світло – темряву! 1 травня Львівська національна філармонія запрошує усіх на концертну програму «Великодні дзвони». Подій буде дві – о 16:00 та о 18:00, тож відвідати її зможуть усі охочі.

 

 

«Великодні дзвони… Вони повні урочистості та радості, вони дарують нам відчуття миру та спокою… У лютому 2014 після століть мовчання дзвони Михайлівського Золотоверхого пролунали як набат, попереджуючи про небезпеку… У лютому 2022 тривожні дзвони сповістили – війна! З того часу і до тепер вони щодня з надією проголошують, що ДОБРО переможе зло, а СВІТЛО – темряву!» – кажуть організатори.

 

 

Для слухачів виступлять знані виконавці: Ірина Доля, Назар Савко, Ольга Верхоляк-Томків, Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок» (художній керівник – Андрій Яцків). У танці найтонші емоції і переживання передасть Танцтеатр «Життя» (художній керівник – Ірина Мазур).

 

У їх виконанні звучатимуть українська інструментальна музика, популярні й улюблені українські народні та авторські пісні.

 

 

Кількість місць обмежена.

 

Квитки можна придбати за посиланнями:

 

Великодні дзвони / 16:00 : https://philharmonia.lviv.ua/event/easter-bells/

 

Великодні дзвони / 18:00 : https://philharmonia.lviv.ua/event/velykodni-dzvony/

 

Фото - Андрій Мудрик, Андрій Бомчик

 

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