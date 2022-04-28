Конґресмени США схвалили законопроєкт про конфіскацію російської власності.

Конфісковані засоби пропонується використовувати для надання додаткової допомоги Україні

 

 

Палата представників Конґресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію американським урядом деякої російської власності, що потрапила під санкції, з метою її продажу та надання додаткової допомоги Україні. Документ, авторами якого виступили члени Палати представників демократ Том Маліновскі та республіканець Джо Вілсон, підтримали 417 конґресменів, вісім висловилися проти.

 

Згідно зі зазначеною ініціативою, президенту США слід «вжити всіх передбачених Конституцією кроків для арешту та вилучення в юрисдикцію Сполучених Штатів активів іноземців, чиї кошти отримані частково шляхом корупції». Окрім того, йдеться про активи, отримані власниками завдяки підтримці керівників Росії.

 

У документі уточнюється, що ці заходи мають бути вжиті щодо активів вартістю від $2 млн, у тому числі щодо власності російських енергетичних компаній. Активи мають бути продані, а здобуті кошти передбачається скерувати на відновлення України, на військову та гуманітарну допомогу їй, а також на сприяння українцям у переселенні до інших країн.

 

Окрім того, передбачається можливість використання зазначених коштів на «сприяння у розвитку російського народу, у тому числі у галузі демократії, програм у сфері прав людини та їхнього моніторингу».

 

Згідно з документом, у США слід створити міжвідомчу групу на чолі з держсекретарем, яка б «визначила конституційні механізми», які дозволяють втілити цей законопроєкт у життя.

28.04.2022

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