На Львівщині ракета влучила у тягову підстанцію "Красне".

"Сьогодні, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає", – повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його інформацією, під час повітряної тривоги, що тривала з 07:21 до 09:30, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили одну ракету на території Львівщини.

"Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95. Дані уточнюються", – написав Максим Козицький.

Раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що під обстріл сьогодні потрапили п'ять залізниних станцій у центрі та заході України. "російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати", – написав він.

У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка–Козятин, Жмеринка–Козятин, Козятин–Фастів.