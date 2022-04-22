Прокуратура Польщі заблокувала банківські рахунки посольства Росії.

Російська сторона погрожує Варшаві відплатою.  

 

 

Прокуратура Польщі ухвалила рішення заморозити банківські посольства Росії у Варшаві. Про це повідомив інформаційний портал Gazeta.pl з покликом на заяву Міністерства закордонних справ Польщі. Згідно зі заявою, в польських правоохоронних органів існувала обґрунтована підозра, що російське дипломатичне представництво використовує кошти для цілей, які «не є добрими».

 

В коментарі для Polske Radia 24 речник польського МЗС Лукаш Ясіна (Łukasz Jasina) зазначив: «Конто заблокувала незалежна польська прокуратура у зв'язку з підозрами у використанні цих коштів на різні "недорі цілі". У нас у Польщі є правова держава і такі речі трапляються». Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик (Piotr Wawrzyk) пояснив, що, на думку Варшави, «кошти на рахунку посольства використовуються з метою, яка загрожує безпеці Польщі». Більше подробиць польське зовнішньополітичне відомство не повідомило.

 

Згідно з інформацією порталу Business Insider, прокуратура наказала заморозити рахунок російського посольства та російського торговельного представництва в Польщі на шість місяців невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. Польські правоохоронці підозрюють що гроші на рахунках, евентуально, використовуються для фінансування тероризму.

 

Посольство Росії в Польщі вже висловило своє обурення діями польської влади. Посол Сергій Андрєєв в інтерв'ю агентству Reuters поскаржився, що диппредставництво Росії в Польщы не може нормально функціонувати через рішення Варшави заблокувати рахунки посольства. Він пригрозив Польщі відплатою, «якщо російське представництво (у Варшаві – ред.) буде змушене припинить свою діяльність» через брак фінансування.

 

Нагадаємо, що влада Польщі наприкінці березня ухвалила рішення вислати з країни 45 російських дипломатів. У відповідь Росія оголосила персонами non grata стільки ж співробітників амбасади Польщі в Москві та генконсульств в Іркутську, Калінінграді та Санкт-Петербурзі.

22.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Моє відчуття війни
Ігор Новицький
Кожен випадок лікування бойової травми очей залишає незгоєне враження. Але є кілька випадків, які ніколи не забудуться
21.04.22 | | Галичина
Орда? Ні, гірше орди
Юрій Винничук
Світ зараз жахається поведінки московитів на окупованих теренах. Але насправді світ давно знав, хто вони такі. Безліч іноземців давно вже все описали
20.04.22 | | Дискурси
Україна скористається із ленд-лізу
Володимир В'ятрович
Як і вісім десятиліть тому, ця допомога може відіграти переломну роль у війні з нацистським режимом. Цього разу – російським нацистським. 
20.04.22 | | Україна
Дерусифікація свідомості
Тарас Радь
Українська нарація міського простору: відповідь на критику Івана Сварника пропозиції з дерусифікації урбанонімів Львова
20.04.22 | | Галичина
Діти війни
Андрій ЛЮБКА
Їм страшно, їм боляче, їм самотньо. Навіть тим, які ще не вміють говорити, бо вони вже всмоктали тривогу з молоком матері
19.04.22 | | Дискурси
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна
55-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Командування Збройних Сил повідомило, що Росія розпочала другу фазу повномасштабного наступу на Україну. Росіяни атакують із кількох напрямків одночасно, силкуючись оточити українські підрозділи на сході. 
19.04.22 | | Україна
З вірою у майбутнє
Андрій Содомора
У майбутнє – тобто у те, що має бути. А має бути Світло. Світло не лише те, що від сонця, а й те, що у Слові, отже, й в душі
18.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.