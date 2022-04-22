Прокуратура Польщі заблокувала банківські рахунки посольства Росії.

Російська сторона погрожує Варшаві відплатою.

Прокуратура Польщі ухвалила рішення заморозити банківські посольства Росії у Варшаві. Про це повідомив інформаційний портал Gazeta.pl з покликом на заяву Міністерства закордонних справ Польщі. Згідно зі заявою, в польських правоохоронних органів існувала обґрунтована підозра, що російське дипломатичне представництво використовує кошти для цілей, які «не є добрими».

В коментарі для Polske Radia 24 речник польського МЗС Лукаш Ясіна (Łukasz Jasina) зазначив: «Конто заблокувала незалежна польська прокуратура у зв'язку з підозрами у використанні цих коштів на різні "недорі цілі". У нас у Польщі є правова держава і такі речі трапляються». Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик (Piotr Wawrzyk) пояснив, що, на думку Варшави, «кошти на рахунку посольства використовуються з метою, яка загрожує безпеці Польщі». Більше подробиць польське зовнішньополітичне відомство не повідомило.

Згідно з інформацією порталу Business Insider, прокуратура наказала заморозити рахунок російського посольства та російського торговельного представництва в Польщі на шість місяців невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. Польські правоохоронці підозрюють що гроші на рахунках, евентуально, використовуються для фінансування тероризму.

Посольство Росії в Польщі вже висловило своє обурення діями польської влади. Посол Сергій Андрєєв в інтерв'ю агентству Reuters поскаржився, що диппредставництво Росії в Польщы не може нормально функціонувати через рішення Варшави заблокувати рахунки посольства. Він пригрозив Польщі відплатою, «якщо російське представництво (у Варшаві – ред.) буде змушене припинить свою діяльність» через брак фінансування.

Нагадаємо, що влада Польщі наприкінці березня ухвалила рішення вислати з країни 45 російських дипломатів. У відповідь Росія оголосила персонами non grata стільки ж співробітників амбасади Польщі в Москві та генконсульств в Іркутську, Калінінграді та Санкт-Петербурзі.