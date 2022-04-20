Німеччина обіцяє припинити імпорт нафти з Росії до кінця цього року.

Глава МЗС ФРН Анналєна Бербок запевнила, що її країна надаватиме Україні не лише короткострокову, а й середньо- та довгострокову військову допомогу.

Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця цього року, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналєна Бербок (Annalena Baerbock). «Я чітко та недвозначно говорю: так, Німеччина також повністю відмовиться від імпорту російських енергоносіїв!» – заявила Бербок після зустрічі з латвійським колегою Ердаґсом Рінкевічсом (Edgars Rinkēvičs) у Ризі у середу, 20 квітня.

«До літа ми вдвічі скоротимо закупівлі нафти, а до кінця року зведемо їх до нуля. Потім у рамках загальноєвропейських заходів піде газ. Тому що наша спільна відмова, відмова всієї Європейської Унії (від енергоносіїв із РФ, – ред.), – наша спільна сила», – наголосила німецька міністерка. Вона визнала, що будівництво газогону «Північний потік-2» було «фатальною помилкою».

Окрім того, під час пресконференції в Ризі Анналєна Бербок повідомила, що Німеччина має намір надавати Україні, яка захищається від російської аґресії, не лише короткострокову, а й середньо- та довгострокову військову допомогу. «Йдеться не тільки про невідкладні потреби України, а й про наступні три місяці і наступні три роки. І тут Німеччина може зробити більший внесок», – процитувала її слова телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Бербок нагадала, що уряд ФРН уже виділив один мільярд євро, щоб забезпечити Україну й більш складними видами озброєнь. Вона зазначила, що Німеччина готова навчати українських військовослужбовців поводитися з цією технікою.

«Постачання Києву німецької бронетехніки також не є табу, навіть якщо така думка і виникає на тлі внутрішньонімецьких дебатів», – запевнила керівниця німецького зовнішньополітичного відомства. Вона нагадала, що уряд ФРН уже схвалив такі постачання. Водночас вона зазначила, що «у короткостроковому плані Німеччина не має нічого, що вона могла б поставити дійсно швидко і без затримок». Анналена Бербок розповіла, що у зв'язку з цим Німеччина домовилася з партнерами про так звані кругові поставки: ці країни можуть постачати Україні озброєння радянського виробництва, а Німеччина буде заповнювати дефіцит озброєнь такого типу, що утворюється у цих країн.

«Вже стало очевидним, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться ні перед чим. Кінець цієї війни настане, лише коли Україна доб'ється, завоює його. Тому Україні потрібно надати все, що їй потрібно, для оборони», – наголосила Анналєна Бербок.