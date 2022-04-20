Німеччина поки що відмовляється надавати Україні важку зброю.

Представник Бундесверу стверджує, що постачання важкого озброєння Києву може підірвати обороноздатність Німеччини.

У ході дебатів усередині Німеччини про військову підтримку України бундесканцлер Олаф Шольц визнав, що країна поки що не може надавати українській армії важке озброєння. Йдеться, зокрема, про танки Leopard, бойові машини піхоти Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, крупнокаліберну артилерійську зброю. «Тут ми повинні усвідомити, що можливості, які ми маємо, досягають своєї межі», – зазначив Шольц.

Заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Ляубенталь (Markus Laubenthal) теж висловився проти евентуального постачання важкого озброєння Києву. В інтерв'ю для програми Morgenmagazin на телеканалі ZDF, яке вийшло у середу, 20 квітня, він заявив: «Щоб підтримувати військову міць, а також проводити навчання, нам самим потрібні такі системи озброєнь». За його словами, БМП Marder, як і раніше, необхідні, зокрема для виконання різних зобов'язань у підрозділах НАТО. «Якщо Marder буде направлено Києву, у Бундесверу не залишиться нічого для Сил швидкого реагування НАТО, якщо буде потрібна підтримка. Понад те, Marder – це бойова система, яку необхідно експлуатувати комплексно. Хоча термін навчання можна скоротити, це все одно питання кількох тижнів. Окрім того, машина має бути підготовленою», – зазначив Ляубенталь.

Заступник генерального інспектора Бундесверу також вказав на те, що за подібного сценарію у Берліна не буде можливості брати участь у бойовій групі у Словаччині та реагувати на непередбачені ситуації. «Зрештою, це значно послабить обороноздатність», – підсумував він.

Тимчасом Олаф Шольц вказав на те, що партнери з НАТО, які постачають в Україну зброю радянського зразка, мають отримати компенсацію від Німеччини. Мова йде про танки з Чехії, артилерійську зброю зі запасів НДР, поставлену Естонією, також артилерію з Нідерландів.