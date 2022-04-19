У модульне містечко, змонтоване в Стрийському парку Львова, вже заселяють переселенців.

У модульне містечко для переселенців, яке облаштували на вулиці Уласа Самчука, уже заселяються мешканці. Ці будинки — подарунок Львову від польського уряду за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.

Саме містечко на території парку складається з 88 будиночків. Воно розраховане на 350 людей. Тут окремо є душові кабінки, туалети, їдальня та медпункт.

Друге модульне містечко у Львові почали зводити 13 квітня в районі вулиць Наукова – І. Пулюя. Там поставлять близько 120 будиночків.

Сьогодні облаштоване тимчасове містечко та його мешканців відвідали прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, а також міський голова Львова Андрій Садовий.









«Нашою ціллю було збудувати це містечко в короткі терміни спільними зусиллями, аби тут могли оселитись ті люди, які, на жаль, не мають куди податись через війну. Зараз тут розміщуються, зокрема, батьки з дітьми, які приїхали з Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст. Ми не можемо залишити наших друзів та сусідів наодинці. Серце Європи б'ється в Україні. Нам важливо єднатись, аби забезпечити спокій у cвіті», – зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Сьогодні ми бачимо, як виглядає справжня дружба та партнерство між державами. Ми відчуваємо допомогу з боку Польської держави. Від усіх українців хочу подякувати польському народові за всю надану нам допомогу. Агресія російської федерації триває. Через неї більше 10 млн українців були змушені покинули свої будинки. Львівська область прийняла найбільше з них», – сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.





«Всього наші польські колеги надали місту понад 300 модульних контейнерів. Завдяки цій допомозі ми зможемо облаштувати три такі містечка, у яких проживатиме близько однієї тисячі переселенців. Будинки повністю готові до проживання: тут є ліжка, шафи, матраци та наволочки. Місто спільно з Українським католицьким університетом беруть на себе харчування, поки люди не знайдуть роботи. Це крок уперед порівняно з життям, яке вони провели в спортзалах, школах чи садках», — каже заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.



