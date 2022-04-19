СБУ депортувала трьох росіян, які розхитували ситуацію на Львівщині.

Із Львівщини спецслужба депортувала трьох громадян Росії, які активно пропагували ідею «руского міра». Як повідомила СБУ Львівщини, вони намагалися дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Оперативники встановили, що іноземці діяли на шкоду національним інтересам України.
Правоохоронці депортували росіян за межі нашої держави із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.
Депортацію проводили оперативники управління СБУ у Львівській області спільно із працівниками головного управління ДМС у Львівській області.
19.04.2022