Викрито чергову лобістку Кремля в німецькому керівництві.

Прем’єрка землі Мекленбурґ-Передня Померанія, отримувала гроші від «Газпрому» для просування «Північного потоку-2».

Німецькі журналісти з’ясували, що прем’єр-міністерка німецької федеральної землі Мекленбурґ-Передня Померанія, репрезентантка урядової Соціал-демократичної партії Німеччини 47-літня Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) активно співпрацювала з російським «Газпромом». Передовсім – захищаючи інтереси російського газового велетня в справі про будівництво газогону «Північний потік-2». Про це повідомила німецька газета Die Welt.

До рук журналістів потрапили документи, згідно з якими Швезіґ кілька років тому заснувала підставну природоохоронну організацію – Фонд захисту клімату Мекленбурґу-Передньої Померанії, кошти на діяльність якої переказував «Газпром». Діяльність цієї організації була спрямована на дискредитацію американських проєктів постачання газу до Європи. Шезвіґ, зокрема, стверджувала, що американці домагаються побудови в німецьких портах LNG-терміналів, аби таким чином взяти під свій контроль енергопостачання Євроунії. Вона також розповідала про шкідливість сланцевого газу.

Водночас Мануела Швезіґ напрочуд активно лобіювала побудову «Північного потоку-2». З’ясувалося, що вона виступала в німецькому бундестазі, використовуючи тези, спущені їй «Газпромом». Зокрема менеджер з комунікацій компанії Nord Stream 2 AG, згідно з документами, подавав їй ідеї того, як просувати підтримку проєкту.

Тепер пані Швезіґ публічно покаялася й перепросилася за бездумну підтримку газогону «Північний потік-2». «Зі сьогоднішнього погляду створення Фонду захисту клімату Мекленбурґу-Передньої Померанії, пов'язаного з проєктом, у який було вкладено 20 мільйонів євро із “Північного потоку-2”, також виявилося помилковим. Я теж зробила цю помилку. Добре, що зараз “Північний потік-2” зупинено», – заявила чиновниця.

Про себе та інших німецьких політиків, які виступали за співпрацю з Москвою, Мануела Швезіґ сказала: «Путін обдурив усіх нас. У принципі, завжди добре вести діалог, навіть з непростими партнерами. Путін зруйнував цей діалог своєю жорстокою аґресивною війною».

Наразі опозиційні партії, передовсім Християнсько-демократичний союз, виступають за демісію пані Швезіґ.