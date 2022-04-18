У Львові відбудеться симфонічна поема Ігоря Закуса «НЕЗЛАМНІ».

 

19 квітня о 18:00 у Львівській філармонії відбудеться великий благодійний захід – симфонічна поема Ігоря Закуса «НЕЗЛАМНІ». Мета заходу – збір коштів для полку спеціального призначення АЗОВ, повідомили організатори Український мистецький фронт та Львівська національна філармонія.

 

 

На сцену вийдуть квінтет відомого українського музиканта Ігоря Закуса та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика під керівництвом диригента – Володимира Сивохопа.

 

До програми «НЕЗЛАМНІ» увійшли твори Ігоря Закуса, оркестровані для симфонічного оркестру і джазового квінтету кращими українськими оркеструвальниками, також вірші українських поетів, написані в перший місяць війни між Україною та росією.

 

 

«НЕЗЛАМНІ – це про українців. Музика присвячена їм. А вірші, написані за останній місяць, оспівують український народ, його дух і незламність. Мирного українця, який стає воїном, його батьків, дітей, українську жінку, українського солдата... Це велике музичне полотно, залите поезією українських поетів про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу в загарбницькій війні росії проти України, музично-поетичне зображення шляху українців до перемоги», – сказав Ігор Закус.

 

Квінтет: Денніс Аду – труба; Тарас Кушнірук – гітара; Усеїн Бекіров – піано; Ігор Закус – бас; Максим Кондратенко – барабани.

 

Читають вірші Марта Більська та Олег Онещак.

 

Олег – актор театру Леся Курбаса, який вступив до лав ЗСУ, коли почалася війна. Відпрацювавши концерт, він одразу повернеться до своїх нових службових обов’язків захищати Україну.

 

Концерт НЕЗЛАМНІ транслюватимуть по всьому світу з метою збору коштів для ЗСУ. Також є унікальна можливість купити квиток і потрапити на подію наживо.

 

Філармонія наразі є великим гуманітарним хабом, а всі приміщення, включаючи партер, зайняті ліками для наших військових, тому в продажу буде лише 120 квитків.

 

Квитки за посиланням https://concert.ua/uk/event/nezlamni-lviv

 

Лінки для донатів:

https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

 

PayPal:

AFofUkraine@gmail.com


Зібрані гроші УМФ передає Міжнародному благодійному фонду "ПАТРІОТ" на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ. Звіти про перераховані кошти – на офіційних сторінках Українського мистецького фронту: www.facebook.com/topmediacom та www.instagram.com/artfrontofukraine

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Iгор Закус – бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проєкту Jazz Kolo справедливо вважається найкращим бас-гітаристом Україні. В його музиці є все – техніка, вражаюча мелодика, справжня українська співучість та індивідуальний саунд. Заслужений артист України, доцент КМАМ ім. Глієра, Ігор займається викладацькою діяльність, активно гастролює, та є автором чисельних українських та міжнародних музичних проєктів.

 

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика – колектив із понад столітньою історією та один із провідних музичних колективів України. Його «офіційним» днем народження вважається 27 вересня 1902 року. Є постійним учасником міжнародних фестивалів та проєктів, зокрема Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози», Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти», Українсько-польського фестивалю «Відкриваючи Падеревського» та ін.

Оркестр з успіхом гастролював у багатьох країнах світу, серед яких Польща, Італія, Іспанія, Франція, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди та Китай. Протягом останніх кількох сезонів оркестр здійснив низку важливих записів для великих міжнародних лейблів, включаючи Naxos та Brilliant Classics.

 

Український мистецький фронт створили у березні 2022 року під час війни росії з Україною, музикант та організатор івентів зі Львова Сергій Федорчук та власниця київської комунікаційної агенції Top Media Communication Ольга Черткова.

18.04.2022

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