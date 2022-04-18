У Львові відбудеться симфонічна поема Ігоря Закуса «НЕЗЛАМНІ».

19 квітня о 18:00 у Львівській філармонії відбудеться великий благодійний захід – симфонічна поема Ігоря Закуса «НЕЗЛАМНІ». Мета заходу – збір коштів для полку спеціального призначення АЗОВ, повідомили організатори Український мистецький фронт та Львівська національна філармонія.

На сцену вийдуть квінтет відомого українського музиканта Ігоря Закуса та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика під керівництвом диригента – Володимира Сивохопа.

До програми «НЕЗЛАМНІ» увійшли твори Ігоря Закуса, оркестровані для симфонічного оркестру і джазового квінтету кращими українськими оркеструвальниками, також вірші українських поетів, написані в перший місяць війни між Україною та росією.

«НЕЗЛАМНІ – це про українців. Музика присвячена їм. А вірші, написані за останній місяць, оспівують український народ, його дух і незламність. Мирного українця, який стає воїном, його батьків, дітей, українську жінку, українського солдата... Це велике музичне полотно, залите поезією українських поетів про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу в загарбницькій війні росії проти України, музично-поетичне зображення шляху українців до перемоги», – сказав Ігор Закус.

Квінтет: Денніс Аду – труба; Тарас Кушнірук – гітара; Усеїн Бекіров – піано; Ігор Закус – бас; Максим Кондратенко – барабани.

Читають вірші Марта Більська та Олег Онещак.

Олег – актор театру Леся Курбаса, який вступив до лав ЗСУ, коли почалася війна. Відпрацювавши концерт, він одразу повернеться до своїх нових службових обов’язків захищати Україну.

Концерт НЕЗЛАМНІ транслюватимуть по всьому світу з метою збору коштів для ЗСУ. Також є унікальна можливість купити квиток і потрапити на подію наживо.

Філармонія наразі є великим гуманітарним хабом, а всі приміщення, включаючи партер, зайняті ліками для наших військових, тому в продажу буде лише 120 квитків.

Квитки за посиланням https://concert.ua/uk/event/nezlamni-lviv

Лінки для донатів:

https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

PayPal:

AFofUkraine@gmail.com



Зібрані гроші УМФ передає Міжнародному благодійному фонду "ПАТРІОТ" на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ. Звіти про перераховані кошти – на офіційних сторінках Українського мистецького фронту: www.facebook.com/topmediacom та www.instagram.com/artfrontofukraine