Невдоволення німців своїм канцлером сягнуло рекордного рівня.

Також соціологія засвідчує кращі позиції опозиційних християнських демократів над владними соціал-демократами.

Німці чимраз більше невдоволені роботою свого бундесканцлера, соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) та федерального уряду загалом. Свіжі опитування громадської думки, проведені демоскопічним інститутом Insa на замовлення популярного німецького видання Bild, засвідчили, що лише 38 відсотків громадян Німеччини задоволені роботою Шольца.

Тим часом незадоволених виявилося аж 49 відсотків. Це рекордний показник невдоволення чинним канцлером з моменту його вступу на посаду восьмого грудня 2021 року.

Ще більше німці невдоволені роботою федерального уряду. Негативно оцінюють роботу кабінету аж 55% опитаних. І лише 35% висловили задоволення діяльністю уряду загалом.

Втрачає електоральну підтримку і урядова Соціал-демократична партія Німеччини. Якби вибори до Бундестаґу відбулися найближчої неділі, то за СДПН проголосувало б 25 відсотків електорату. Нагадаємо, що на останніх парламентських виборах 16 січня 2021 соціал-демократи набрали 32,9% голосів.

Водночас опозиційний блок із Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) набрав би 26% (20,5% на останніх виборах). Таким чином лідерство в царині електоральних симпатій нині утримують християнські демократи.

Ще одна нині урядова партія «Союз-90/Зелені» могла б розраховувати на підтримку 17% німців. Це неймовірний поступ партії, враховуючи, що на торішніх виборах за неї проголосувало лише 8,9%.

Третій член урядової коаліції Вільна демократична партія нині може задовольнитися підтримкою 10% виборців. Так що ліберали радше дещо втратили свої позиції, оскільки на останніх виборах до Бундестаґу за них проголосувало 10,7%.

Втрачає свого виборця й ксенофобська й прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини». Навіть попри те, що гарячково намагається позбутися своїх асоціацій з Москвою. Нині за неї готові проголосувати 10 відсотків (торік 12,6%).

А от ще одна прокремлівська політична сила, яка теж намагається тепер позбутися цього іміджу, Ліва партія – тепер евентуально могла б потрапити до Бундестаґу. За неї готові проголосувати п’ять відсотків виборців (торік 4,9%). Утім шанс проходження електорального бар’єру тут обчислюється на межі статистичної похибки.

За твердженням експертів, одним з чинників падіння популярності бундесканцлера Олафа Шольца і його партії може бути недостатня активність у справі допомоги Україні. Передовсім йдеться про постачання зброї, зокрема й важкої. Німецьке суспільство за останні тижні пережило радикальну трансформацію в цьому питанні, якщо ще за кілька днів до російського вторгнення переважна більшість німців була рішуче налаштована проти надання зброї українській армії, то тепер уже все навпаки. Ще у березні понад 60 відсотків німців виступало за постачання Україні оборонної зброї. А вже нині, як засвідчує опитування, проведене Insa, 51 відсотків респондентів виступає за надання й важкого озброєння, проти – лише 38%.

А Олаф Шольц постійно зволікає з ухваленням рішення про постачання найближчим часом важкого озброєння до України. Голова комітету у справах Євроунії в Бундестазі «зелений» Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) заявив напередодні, що цим голова німецького уряду шкодить не лише Україні, а й іміджу Німеччини у світі.