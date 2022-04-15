З Росії виганяють 18 співробітників представництва ЄУ.

Кремль пояснив свій крок відповіддю на висилку російських дипломатів з Брюсселя.

 

 

Кремль у п'ятницю, 15 квітня, оголосив 18 співробітників представництва Європейської Унії в Росії персонами non grata. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Міністерство закордонних справ РФ наказало їм полишити країну «найближчим часом».

 

Російське зовнішньополітичне відомство пояснило свій крок відповіддю на висилку 19-ти співробітників постійного представництва РФ при Євроунії та при Європейській спільноті з атомної енергії. МЗС РФ висловило з цього приводу рішучий протест голові представництва ЄУ у Росії Маркусу Едереру.

 

Керівництво ЄУ висловило жаль  у зв'язку з діями Росії та назвало висилку 18 дипломатів «необґрунтованим кроком».

 

Багато країн Європи як члени ЄУ, так і ті, що не входять до європейської спільноти, вислали російських дипломатів після військового вторгнення РФ в Україну. Росія, своєю чергою, сьомого березня розширила перелік недружніх країн, внісши до нього, серед інших, всі держави Євроунії, а також Канаду, Велику Британію, Україну, Чорногорію, Швейцарію, Албанію, Андорру, Ісландію, Ліхтенштейн, Монако, Норвегію, Сан-Марино, Північну Македонію, Японію, Південну Корею, Австралію, Мікронезію, Нову Зеландію Сінгапур та Тайвань.

15.04.2022

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