Львівська філармонія запрошує на концерт української музики.

15 квітня на сцені Концертного залу Людкевича виступить вже відомий слухачам творчий тандем Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, скрипальки Лідії Футорської та дириґента Володимира Сіренка. Подія розпочнеться о 18:00.

 

 

Почути їх можна було ще зовсім нещодавно, на початку лютого цього року, у програмі «Косенко. Шостакович. Сібеліус». Тоді слухачів захопила майстерність та довершеність виконання композицій.

 

Тепер, вже у кардинально інших умовах, імениті музиканти підготували програму української музики, яка транслюватиметься також на увесь світ та покликана ще більше познайомити усіх із Україною та українцями. Вона ще більше привідкриє світові музичну книгу нашої багатогранної культури, адже кожен твір, що звучатиме, наповнений тим, що є цінним і важливим для нас. Демонструє те, чим ми живемо вже багато століть.

 

 

Основна тема «Пасакалії» із циклу «11 етюдів у формі старовинних танців» Віктора Косенка, українського композитора початку ХХ століття, на початку звучить доволі стримано, зосереджено та дещо похмуро. Та в процесі розгортання вона демонструє неабияку чуттєвість, емоційність, неймовірну життєствердність та волелюбність – невід’ємні риси української вдачі.

 

Іншу грань покаже Рапсодія №2 «Думка-Шумка» українського романтика Миколи Лисенка. У своєму творі композитор гнучко та майстерно продовжив традиції європейської фортепіанної музики ХІХ століття (початково твір також написаний для фортепіано соло), зокрема знаменитих Угорських рапсодій Ференца Ліста. У Рапсодії №2, яку ще часто називають «Українською», Лисенко демонструє повагу до героїчних часів Козаччини, що втілюється у образі кобзаря, мелодіях українських дум та стрімкій і піднесеній народній пісні-танцю шумці.

 

 

Останнім твором програми стане Друга симфонія Левка Ревуцького, де кожна тема у трьох частинах побудована на мелодіях українських народних пісень. В них ми почуємо радість, жаль та біль, душевність з лірикою, героїзм та неймовірну любов до України. Прозвучить композиція у першій редакції 1927 року.

 

Усі охочі також зможуть прийти та послухати концертну програму у Концертному залі Людкевича. Втім, у зв’язку із безпековою ситуацією, кількість місць обмежена.

 

 

Вхід вільний за попередньою реєстрацією: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem8H-f7_qL1_pfvuXBuODIfXxQT0uNCWzykAa9GHi6JqN3YA/viewform

 

Музичний вечір 15 квітня також буде благодійним. Проводитиметься збір коштів кошти для музиканта Академічного симфонічного оркестру, фаготиста — Івана Мелети, який з першого дня повномасштабного вторгнення росії воює у Збройних силах України.

 

Детальна інформація про подію за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/ukrainian-rhapsody-muses-are-not-silent/

 

Фото з лютневого концерту за участі виконавців Анастасії Іванової

 

14.04.2022

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