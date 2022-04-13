Підрозділу ЗСУ з радіаційного, хімічного і біологічного захисту потрібна допомога.

Група волонтерів звертається по допомогу для 704-го окремого полку, що базується на Львівщині. Це єдине в Збройних Силах України формування військ РХБЗ - радіаційного, хімічного і біологічного захисту.



"Ми всі знаємо, що у зв’язку із захопленням нашим ворогом атомних електростанцій та бомбардуванням підприємств хімічної промисловості з’явилась велика загроза радіаційного та хімічного забруднення території України. Наявний прецедент застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі, існує загроза застосування бактеріологічної та ядерної зброї. Потрібно пам’ятати, що ми воюємо з нелюдами. І коли агресор почне відчувати свою смерть, він може вдатись до найгіршого. Даний військовий підрозділ потребує значного переоснащення та модернізації в частині обладнання та спорядження захисного нелетального характеру", - йдеться у зверненні волонтерів.

Отже, для 704-го окремого полку необхідні:



- Засоби індивідуального захисту шкіри та органів дихання.

- Індивідуальні дозиметри та засоби дезактивації.

- Прилади радіаційної, бактеріологічної та хімічної розвідки, в т.ч. дронів.

Волонтери -звертають увагу на те, що в даний час на складах підприємств в Польщі знаходиться певна кількість засобів індивідуального захисту шкіри та органів дихання. Їх закупівля є критично важливою для підрозділу.



Кошти прохання перераховувати на ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр»

Код ЄДРПОУ 20849973

р/р UA 323052990000026009021016118

Призначення платежу: благодійна пожертва