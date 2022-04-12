Росія отримала зброю з Іраку через іранські контрабандні мережі.

Йдеться зокрема про зенітно-ракетні комплекси та системи залпового вогню, які можуть бути використані в Україні.

Росія отримала з Іраку зброю та боєприпаси для війни в Україні за допомогою контрабандистів з Ірану. Про це повідомила британська газета The Guardian. Видання дізналося про це від неназваних представників Сил народної мобілізації в Іраку та реґіональних розвідувальних служб.

Відомо, що Іран передав Росії зенітно-ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, а також повернув російський ЗРК С-300, який раніше Тегеран купив у Москви, заявило джерело газети, яке допомагало організувати перевезення.

26 березня один із підрозділів Сил народної мобілізації переправив з Іраку до Ірану ручні гранатомети та протитанкові ракети. Іранські військові відправили вантаж морем до Росії, розповів командир підрозділу, який відповідав за перевезення через кордон. 1 квітня Сили народної мобілізації переправили до Ірану дві реактивні системи залпового вогню Astros II виробництва Бразилії.

За даними The Guardian, отриманими від компетентних джерел, три вантажні судна, здатні перевозити військові вантажі – два під російським прапором і одне під іранським – перетнули Каспійське море з іранського порту Бандар-Ензелі, прямуючи до російської Астрахані. «Що зараз потрібно російським військам в Україні, так це ракети. Їхнє транспортування вимагає навичок, оскільки вони крихкі та вибухонебезпечні, але за необхідних навиків це можливо. Це також не той вид діяльності, який важко зафіксований супутниковими знімками, оскільки їх можна перевозити у великих коробках та звичайних морських контейнерах – розповів Єрук Ішик, стамбульський експерт з морських справ.

Нагадаємо, що в Іраку дислокуються війська США та західних союзників з моменту повалення Саддама Хусейна у 2003 році. Американські військовики навчають та забезпечують різні підрозділи іракської армії та спецпризначенців для захисту багдадського уряду від ісламських бойовиків.

Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю. Її велика частина перейшла до рук шиїтських ополченців, які підтримуються Іраном і виступають проти присутності США в країні. З 2016 року вони офіційно увійшли до складу збройних сил Іраку в рамках боротьби з «Ісламською державою». Відомі своєю ефективністю у ліквідації бойовиків «Ісламської держави» та жорстоким поводженням з мирними жителями-сунітами ці групи стали впливовими гравцями в системі безпеки Іраку.