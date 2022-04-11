У Львові виступить всесвітньо відомий французький віолончеліст Готьє Капюсон.

У Львівській національній філармонії ім. М. Скорика виступить всесвітньо відомий французький віолончеліст Готьє Капюсон. Своїм приїздом музикант хоче висловити солідарність із героїчним українським народом.

Подія за участі музиканта відбудеться у вівторок, 12 квітня, о 12:00 у Концертному залі Людкевича.

Готьє Капюсон є одним з найуславленіших віолончелістів XXI століття. Він виступає у всьому світі з найвідомішими виконавцями та диригентами планети. У Парижі він керує класом мистецтва гри на віолончелі, який створив у 2014 році при Фундації Луї Віттона. Лауреат численних премій, Готьє Капюсон вирізняється насиченою експресією гри та глибоким звучанням свого неперевершеного інструмента 1701 року майстра Маттео Гофріллера, який має назву «Амбасадор».

У цей складний для України час Готьє Капюсон завітає до Львова, щоби підтримати усіх та виразити свою солідарність з українським народом.

Разом з віолончелістом на сцені Концертного залу Людкевича виступить французький піаніст Франк Брале, якого з Готьє Капюсоном вже впродовж багатьох років об’єднують численні творчі проєкти, виступи та записи на найвідоміших музичних лейблах.

З іменитим французьким дуетом у події також почуємо українських музикантів – Миколу Гав’юка (скрипка) та Устима Жука (альт).

У їх довершеному виконанні звучатиме музика Шуберта, Шумана, Мендельсона, Елґара, популярні класичні композиції. Також у програмі почуємо «Мелодію» Мирослава Скорика, яка зараз по-особливому єднає серця у всьому світі.

Подію за участі французького віолончеліста можна буде переглянути онлайн на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії.

Трансляція відбудеться 12 квітня о 12:00 та буде збережена для перегляду: https://youtu.be/Tr784xKweZs