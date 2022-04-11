У Львові виступить всесвітньо відомий французький віолончеліст Готьє Капюсон.

 

У Львівській національній філармонії ім. М. Скорика виступить всесвітньо відомий французький віолончеліст Готьє Капюсон. Своїм приїздом музикант хоче висловити солідарність із героїчним українським народом.

Подія за участі музиканта відбудеться у вівторок, 12 квітня, о 12:00 у Концертному залі Людкевича.

 

 

Готьє Капюсон є одним з найуславленіших віолончелістів XXI століття. Він виступає у всьому світі з найвідомішими виконавцями та диригентами планети. У Парижі він керує класом мистецтва гри на віолончелі, який створив у 2014 році при Фундації Луї Віттона. Лауреат численних премій, Готьє Капюсон вирізняється насиченою експресією гри та глибоким звучанням свого неперевершеного інструмента 1701 року майстра Маттео Гофріллера, який має назву «Амбасадор».

 

У цей складний для України час Готьє Капюсон завітає до Львова, щоби підтримати усіх та виразити свою солідарність з українським народом.

 

Разом з віолончелістом на сцені Концертного залу Людкевича виступить французький піаніст Франк Брале, якого з Готьє Капюсоном вже впродовж багатьох років об’єднують численні творчі проєкти, виступи та записи на найвідоміших музичних лейблах.

 

 

З іменитим французьким дуетом у події також почуємо українських музикантів –  Миколу Гав’юка (скрипка) та Устима Жука (альт).

У їх довершеному виконанні звучатиме музика Шуберта, Шумана, Мендельсона, Елґара, популярні класичні композиції. Також у програмі почуємо «Мелодію» Мирослава Скорика, яка зараз по-особливому єднає серця у всьому світі.

 

Подію за участі французького віолончеліста можна буде переглянути онлайн на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії.

Трансляція відбудеться 12 квітня о 12:00 та буде збережена для перегляду: https://youtu.be/Tr784xKweZs

11.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Де цей нацизм
Єжи Чех
Сіллю в очі Путіну є не нацизм, а тільки прагнення українців жити у власній незалежній державі. Якщо щось таке називається нацизмом, то всі нормальні люди є нацистами
10.04.22 | | Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22 | | Штука
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22 | | Україна
Долаючи травму тоталітаризму
Мирослав МАРИНОВИЧ
Російсько-українська війна довершує те, що не зробили майдани, бо українці прагнуть захищати свою свободу. Отже, війна – рубікон, після якого українці остаточно подолають тоталітарну травму. 
09.04.22 | | Галичина
45-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України. На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку Бражківки та Сулигівки, на Донецькому – Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки і в Маріуполі, успіху не мав.
09.04.22 | | Україна
Буча: світовий Перл-Гарбор
Михайло САВЧИН
До моменту відступу московитів з-під Києва та виявлення численних воєнних злочинів світове співтовариство доволі мляво реагувало на події в Україні. Однак страшні кадри кардинально змінили позиції Заходу
08.04.22 | | Україна
Пейзаж по Бучі
Алєксандра Зіньчук
Скільки фотографій має побачити глава держави, який бореться за «Рівність, свободу, братерство», щоб назвати злочинця злочинцем, а не партнером для розмови?
08.04.22 | | Дискурси
Токсичне ретро (2)
Юрко Кох
Друга папка "поступівських" колажів 2007–2017 років, з вірою, що настає час детоксикації, коли нашу свідомість вже не обтяжуватиме той найгидотніший історичний осад...
08.04.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.