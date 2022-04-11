США обіцяють надати Україні всю зброю, яка необхідна для захисту від Росії.

Білий дім наголосив, що завдання полягає в тому, щоб не дати російським військовикам вчинити нових воєнних злочинів.

Сполучені Штати мають намір надати Україні «всю ту зброю, яка їй потрібна» для захисту від Росії. Про це заявив у неділю, 10 квітня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) – повідомило радіо Voice of America.

За його словами, адміністрація Байдена надішле до України додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та скоєнню російськими військовиками воєнних злочинів проти мирних мешканців. «Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч російським військам і не дати їм захопити більше міст та селищ, де вони скоюють (воєнні) злочини», – сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC.

Пізніше, виступаючи у програмі «Зустріч із пресою» (Meet The Press) на каналі NBC News, Салліван розповів, що США «цілодобово працюють над доставкою (до України) зброї, а також організують та координують доставку озброєння з багатьох інших країн». «Зброя надходить щодня, у тому числі й сьогодні», – запевнив Салліван.

Радник американського президента також зазначив, що США продовжуватимуть «тиснути на російську економіку» за допомогою санкцій. Він спрогнозував, що господарка Росії скоротиться на 10-15% цього року, а це відчутно підточить її позиції її як світової економічної потуги.

Після російського вторгнення в Україну 24 лютого, США надали Києву військової допомоги на суму 1,7 мільярда доларів.