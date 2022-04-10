З України минулої доби виїхали 42 тисячі осіб.

 

За минулу добу, 9 квітня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів. Дані показники, у порівнянні з попередньою добою, вказують на помірне збільшення пасажиропотоку, — повідомляє Держприкордонслужба.

 

 

З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 27 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта виїхали до інших країн-членів ЄС та Молдови. До України за минулу добу прибули понад 31 тисяча осіб, 27 тисяч з яких – українці. Крім того, оформлено понад 690 транспортних засобів з гуманітарними вантажами. 

 

Держприкордонслужба нагадує, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами. При цьому, у виключних випадках, прикордонники можуть приймати окремі рішення щодо пропуску осіб, які їдуть за кордон з гуманітарною метою в пошуках захисту від російської агресії. Що більше документів, виданих державними органами України особа зможе пред’явити під час паспортного контролю, то легше можна прийняти рішення щодо її пропуску. 

 

Також прикордонники можуть враховувати, чи велися бойові дії, чи працюють ЦНАПИ та інші державні установи в регіоні, з якого прямує людина. 

 

10.04.2022

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