ЄУ запровадила ембарґо на постачання вугілля з Росії.

Також санкції передбачають транспортну блокаду Росії.

 

 

Рада Європейської Унії на засіданні в Брюсселі у п’ятницю, восьмого квітня, запровадила додаткові санкції проти Росії за розв'язану Кремлем війну проти України та за воєнні злочини, скоєні російськими військовиками. П'ятий пакет штрафних заходів затвердили міністри закордонних справ країн-членів ЄУ. Про це повідомила інфрмаційна аґенція Reuters.

 

«Ці останні санкції були ухвалені після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших місцях, які перебувають під російською окупацією», – заявив високий представник ЄУ зі зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррелл.

 

Нові санкції передбачають ембарґо на імпорт із Росії вугілля та інших твердофосильних енергоносіїв зі серпня 2022 року. Окрім того, Брюссель забороняє постачання високотехнологічних товарів до РФ. Новий пакет санкцій передбачає повну заборону для ЄУ транзакцій для чотирьох російських банків, включно з ВТБ.

 

Російським кораблям та судам під російським прапором заборонено заходити до портів країн-членів Європейської Унії. Виняток становлять судна, що перевозять сільськогосподарську продукцію, продовольство, гуманітарну допомогу та енергоносії. Запроваджується також заборона на автомобільні вантажоперевезення російських та білоруських автотранспортних компаній на території ЄУ, включно з транзитом. Винятком є ​​транспортування низки продукції – фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської, а також перевезення гуманітарної допомоги.

 

Окрім того, санкції передбачають подальші обмеження на торгівлю із РФ. Зокрема, йдеться про експорт до Росії реактивних двигунів, квантових комп'ютерів, напівпровідників, програмного забезпечення та транспортного обладнання, обсяг яких оцінюється в 10 млрд євро. У перелік штрафних заходів також увійшла заборона на імпорт російських деревини, цементу та морепродуктів на суму 5,5 млрд євро.

08.04.2022

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