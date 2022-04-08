Верховною суддею США вперше стала афроамериканка.

Кандидатуру Кетанджі Браун Джексон затвердив американський Сенат.

Сенат Конгресу Сполучених Штатів затвердив у четвер, сьомого квітня, афроамериканку Кетанджі Браун Джексон (Ketanji Brown Jackson) на посаді членкині Верховного суду країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка головує в Сенаті. Джексон стала першою в історії країни чорношкірою жінкою, яка увійшла до складу найвищої судової інстанції країни.

За кандидатуру 51-річної судді федерального Апеляційного суду проголосували 53 сенатори – усі демократи, незалежні сенатори та лише троє республіканців: Сьюзан Коллінз (Susan Collins), Ліза Мурковські (Lisa Murkowski) та Мітт Ромні (Mitt Romney). 47 республіканців відмовилися підтримати Джексон. Для затвердження в Сенаті кандидатури судді Верховного суду достатньо простої більшості голосів.

Джексон заступить на цій посаді 83-річного суддю Стівена Бреєра (Stephen Breyer), який вважається лібералом. Він завершить виконання своїх обов'язків приблизно наприкінці червня. Щойно після цього Джексон буде приведено до присяги.

«Затвердження судді Джексон стало історичним моментом для нашої країни. Ми зробили ще один крок до того, щоб наш вищий суд відображав різноманіття Америки. Вона буде чудовою суддею, і мені стало честю розділити з нею цей момент», – написав Джо Байден у Twitter.

На адресу Джексон звучали й слова критики, переважно з боку членів Республіканської партії, незадоволених її активізмом, який, на їхню думку, є неприпустимим для суддів. Зокрема лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell), розкритикував кандидатуру Джексон на слуханнях, назвавши її «радикальною лівою» і висловивши стурбованість послужним списком судді, яка, на його думку, надто поблажливо поставилася до деяких засуджених під час винесення вироку.