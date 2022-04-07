США мають намір бойкотувати заходи G20 за участю Росії.

Американська міністерка фінансів Джанет Єллен виступила за позбавлення Росії членства в цій групі.

 

 

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен (Janet Yellen) заявила в середу, шостого квітня, що Росія має бути виключена з G20 – клубу 20-ти найбільших економік світу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Виступаючи на слуханнях у Комітеті з фінансових послуг Палати представників, керівниця американського фінансового відомства попередила, що США бойкотуватимуть низку зустрічей у форматі G20, якщо на них з'являться російські чиновники.

 

Єллен зазначила, що вторгнення Росії в Україну та вбивства цивільних осіб у Бучі «є неприйнятними порушеннями глобального світопорядку, заснованого на правилах, і обернуться величезними економічними наслідками». Вона додала, що адміністрація Джо Байдена прагне звести до мінімуму активну участь Росії у великих міжнародних організаціях, визнавши, що Москву навряд чи вдасться виключити з Міжнародного валютного фонду з огляду на правила, які діють у МВФ.

 

«Президент Байден дав зрозуміти, і я, звичайно, згодна з ним, що Росія не може, ніби нічого не сталося, бути присутньою в будь-якій з [глобальних] фінансових установ. Він сказав, що Росія має бути виключена з G20, і я чітко дала зрозуміти нашим колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі у низці зустрічей, якщо росіяни там з'являться», – заявила Єллен.

 

Індонезія, яка цього року головує в G20, організовує зустріч міністрів фінансів та голів центробанків країн «двадцятки». Вона запланована на 20 квітня у Вашінґтоні. А цьогоріч у листопаді на індонезійському Балі має відбутися саміт лідерів «Великої двадцятки».

07.04.2022

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