На Тернопіллі локалізували витік аміаку - уламки збитої ракети потрапили у склад добрив.

Уламки крилатої ракети, яку сили ППО збили над Кременцем в ніч проти 5 квітня, пошкодили 6 резервуарів з рідкими органічними добривами, в наслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак, - повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація.

 

 

"Вже через декілька годин вдалося ліквідувати витік. Фахівці Тернопільського лабораторного центру періодично роблять обстеження навколишнього середовища. Відбулося також забруднення води у річці Іква", - йдеться у повідомленні.

 

Також зазначили, що речовину з одного резервуару перекачали в інший резервуар, щоб не допустити витікання решти речовини. Проте мешканцям прилеглої території Кременецького району рекомендують не використовувати воду з криниць як питну. Її можна використовувати як технічну.

 

Також забороняється вилов риби. У річці Іква риба частково загинула. Підприємствам, які розташовуються по річищу Ікви, рекомендують не допустити потрапляння води з річки до промивки своїх засобів виробництва.

 

"Обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму", – повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш ситуацію станом на ранок 6 квітня.

 

Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. Крім того, у населений пункт підвезли питну воду.

 

Влада запевняє, що екологічні наслідки не є критичним, передбачають, що протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується.

 

06.04.2022

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