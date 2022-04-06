Біля Радехова впали уламки збитих ракет. Постраждалих немає.

"Наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога. Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують", - повідомив сьогодні вранці керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він додав, що на місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС. Постраждалих нема. Ворог своєї цілі не досягнув.

«Силами Державної служби надзвичайних ситуацій пожежа ліквідована, жертв немає, постраждалих немає. Цивільний об’єкт розташований на окраїні міста Радехів і не відноситься до військових. Це недіючий старий об’єкт», - додав Максим Козицький.

Із повідомлення Повітряного командування "Захід" відомо, що ракети були випущені винищувачами із території Білорусі.

"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК ''Захід'' дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що про вибухи біля Радехова було повідомлено вчора, о 22:57 під час того, як в Львівській області тривала повітряна тривога.