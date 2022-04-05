Ракетний удар на Львівщині. Вибухи в районі Радехова.

Під час повітряної тривоги, що була оголошена на Львівщині 22:19 і тривала до 23:04, керівник ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи в районі Радехова.

"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - написав він у себе на telegram-каналі о 22:57.

Жодної уточнюючої інформації станом на 23:16 немає. "Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема. Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом", - написав Максим Козицький у наступному повідомленні.



Згадаємо, що Радехівщина розташована на північному сході Львівської області і за новим адміністративним поділом відноситься до Червоноградського району. На її території діє 15 промислових підприємств, найбільші із яких: ТзОВ «Радехів-цукор», ЗАТ «Галичина» (молокопродукти) та два спиртзаводи - Вузлівський та Лопатинський.