Ракетний удар на Львівщині. Вибухи в районі Радехова.

Під час повітряної тривоги, що була оголошена на Львівщині 22:19 і тривала до 23:04, керівник ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи в районі Радехова.

 

"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - написав він у себе на telegram-каналі о 22:57.

 

Жодної уточнюючої інформації станом на 23:16 немає. "Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема. Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом", - написав Максим Козицький у наступному повідомленні. 
 

Згадаємо, що Радехівщина розташована на північному сході Львівської області і за новим адміністративним поділом відноситься до Червоноградського району. На її території діє 15 промислових підприємств, найбільші із яких: ТзОВ «Радехів-цукор», ЗАТ «Галичина» (молокопродукти) та два спиртзаводи - Вузлівський та Лопатинський.

05.04.2022

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