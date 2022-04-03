В Тернополі було чутно вибух. Ситуація з'ясовується.

У Тернополі, буквально через хвилин 10-15 після оголошення повітряної тривоги о 22:13, люди почули звук вибуху.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - написав о 22:50 міський голова Тернополя на своїй сторінці у fb.

Жодної іншої інформації щодо ситуації у Тернополі, станом на 23:30 немає.

Натомість чули вибухи і мешканці Івано-Франківська. Однак і міський голова Руслан Марцінків і керівниця обласної ВА інформацію про вибухи не підтверджують.

"Франківськ, все спокійно! Не пишіть дурниць", - написав у себе на fb Руслан Марцінків.

"Щодо інформації про ніби-то чутні вибухи на території області. За попередніми даними, на цей час в області все спокійно. Зберігайте спокій та будьте пильними. Нехай береже вас Бог!" - написала керівниця ОВА Світлана Онищук.