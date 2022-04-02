США допоможуть поставити в Україну танки.

Йдеться про танки радянського виробництва, які зберігаються у європейських союзників.

 

 

США виступлять посередником у передачі Україні танків радянського виробництва, які зберігаються у союзників у Європі. Про це повідомляє газета The New York Times з покликом на неназваного представника адміністрації президента США Джо Байдена. Білий дім наразі проводить відповідні перемовини з іншими членами Північноатлантичного альянсу.

 

Постачання танків почнеться незабаром, повідомив співрозмовник видання, відмовившись сказати, скільки одиниць бронетехніки передадуть Україні та з яких конкретно країн вони надійдуть. «Вони дозволять Україні завдавати дальніх артилерійських ударів по російських об’єктах», – розповів співробітник Білого дому.

 

Рішення виступити посередником у передачі танків радянського виробництва, якими вміють користуватися українські військовики, ухвалено у відповідь на запит Президента України Володимира Зеленського поставити Україні танки та військові літаки, повідомив чиновник. Український лідер розкритикував Захід за зволікання у питанні постачання важкої наступальної зброї.

 

Це вперше з початку вторгнення Росії в Україну, коли США безпосередньо беруть участь у постачанні танків українським військам. У минулому влада США передала Україні озброєння, яке американська сторона називала оборонним.

 

Першого квітня міністерство оборони США повідомило, що Сполучені Штати додатково нададуть Україні військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Прессекретар Пентагону Джон Кірбі (John Kirby) заявив, що до пакету допомоги, зокрема, увійдуть ракетні системи з лазерним наведенням, тактичні безпілотники Switchblade та безпілотники Puma.

 

У Пентагоні повідомили, що з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента влада США надала Україні військової допомоги на суму 2,3 мільярда доларів. Причому допомоги на 1,6 мільярда було надано вже після вторгнення Росії в Україну.

02.04.2022

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