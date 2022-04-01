У Львівській області відкрили нове газове родовище. Де саме — не розголошують, але саме з цією подією вчора були пов'язані численні повідомлення про вибухи, які мешканці певних районів чули в той час, як була оголошена повітряна тривога.

Стоп-кадр із відео, оприлюдненого Максимом Козицьким на його Telegram-каналі

"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток!" — написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час вчорашньої оголошеної о 22:20 повітряної тривоги на Львівщині мешканці населених пунктів в області поширювали інформацію щодо вибухів через ракетні удари. Пізніше у ЛОВА цю інформацію спростували, пояснивши, що в одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду, мовляв, було чутно звук, схожий на вибух. Тепер знаємо, що сталося насправді.