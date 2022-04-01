Жерар Депардьє різко засудив Путіна за вторгнення в Україну.

А раніше він хизувався дружбою з кремлівським лідером.

 

 

Знаменитий французький актор Жерар Депардьє, який раніше заявляв про своє захоплення російським президентом Володимиром Путіним, різко засудив керівництво Росії за її аґресивну війну проти України. Про це повідомила газета Le Figaro.

 

При цьому Депардьє наголосив, що російський народ тут не винен. «Російський народ не несе відповідальності за неприйнятні божевільні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін», – сказав актор.

 

Ще на початку березня Депардьє виступав зі закликами зупинити бойові дії та розпочати перемовини. «Росія та Україна завжди були братніми країнами. Я проти цієї братовбивчої війни. Я кажу: “Опустіть зброю і домовляйтеся!“» – заявив він.

 

Депардьє також повідомив, що передасть усі кошти від продажу квитків на три концерти у паризькому театрі на Єлисейських полях на початку квітня на підтримку українських жертв війни.

 

Нагадаємо, що відомий французький актор 2012 року полишив Францію на знак протесту проти податку на надбагатих і отримав російський паспорт особисто з рук Володимира Путіна в січні 2013 року.

 

У 2015 році Україна внесла громадянина Росії Жерара Депардьє до чорного списку, закривши йому в'їзд на п'ять років, у тому числі через його висловлювання, в яких актор заперечував саме існування незалежної України. «Я люблю Росію та Україну, яка є частиною Росії», – ця фраза Депардьє була широко розтиражована ЗМІ. Сам Депардьє часто зі задоволенням розповідав про свої дружні стосунки з Путіним.

01.04.2022

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