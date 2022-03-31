Не стати Білоруссю

Олександр Лукашенко заявив, що Путін хоче, щоб Україна стала такою, як Білорусь. І це справді так. Путін хоче, щоб Україна повторила шлях Білорусі. Шлях від незалежної демократичної держави до російської колонії, ізольованої від усього світу, в якій панує жорстока диктатура.

Як і чому це сталося з нашими сусідами — білорусами?

Білорусь проголосила незалежність 25 серпня 1991 року — наступного дня після України. У грудні того ж року голова Верховної Ради Білорусі Шушкевич разом з президентами України й Росії підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. Білорусь розвивалася як суверенна демократична держава. До 1994 року, коли там відбулися перші й останні демократичні вибори президента.

На тих виборах переміг підтримуваний Москвою Олександр Лукашенко. Виборці повірили його демагогії про «боротьбу з корупцією», «наведення порядку» і «дружбу з Росією». Як і Гітлер чи Путін, Лукашенко використав демократичні вибори, щоб прийти до влади і встановити жорстоку диктатуру на багато років.

Вже через рік за допомогою маніпулятивного референдуму Лукашенко на догоду Москві знищив ключові атрибути державності. Біло-червоно-білий державний прапор і стародавній герб Пагоня було замінено на символіку радянської Білорусі. Російська мова стала другою державною. Проголосили курс на інтеграцію з Росією.

Наступного року на новому референдумі, результати якого влада малювала на власний розсуд, День незалежності Білорусі перенесли на 3 липня — День звільнення Мінська Червоною армією від німців у 1944 році. Білорусь відмовилася скасовувати смертну кару. Місцеву владу стали не обирати, а призначати згори. Президент отримав диктаторські повноваження.

Лукашенко проводив ще багато псевдовиборів і псевдореферендумів, не визнаних демократичним світом. Вільні медіа і політичну опозицію у Білорусі знищили. Протести жорстоко придушували. Демонстрації розганяли. Опозиціонерів кидали за ґрати чи змушували втекти з країни. Десятки людей убили або зникли безвісти. Режиму вдалося зруйнувати практично всі структури громадянського суспільства і ліквідувати всіх лідерів. Білорусь перетворена на велику тюрму, де людину можуть ув’язнити за сказане слово чи коментар у соцмережі, а білоруська національна символіка вважається злочинною.

Демократичний світ не визнає владу Лукашенка, країна перебуває в міжнародній ізоляції.

Але білоруський режим — це не просто диктатура. Це диктатура, керована з Москви. Лукашенко є російською маріонеткою, яка 27 років знищує білоруську ідентичність і національну державність.

За цей час у країні майже зникла з ужитку білоруська мова. В освіті й медіа панує радянська історична міфологія, російська пропаганда й антизахідна риторика. Російська пропаганда рекламує і персонально Путіна, який став у Білорусі найпопулярнішим політиком.

Країна є частиною так званої «Союзної держави» з Росією, а по суті — російською колонією. Управління, оборона, державна безпека, економіка Білорусі контролюються з Москви. Російські війська поводяться в Білорусі як у себе вдома і зараз використовують білоруську територію як плацдарм для загарбницької війни проти нас.

Білорусь як незалежна держава де-факто вже не існує.

Саме такою безправною колонією Путін хоче бачити Україну.

І щоб цього не сталося, маємо в цій війні відстояти не лише території, а і те, що Росії вдалося знищити в Білорусі — нашу національну ідентичність і демократію. Бо саме це робить Україну вільною країною вільних людей.

На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії.

Слава Україні!