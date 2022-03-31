Переселенцям на Львівщині одноразово виплачуватимуть фінансову допомогу.

На Львівщині внутрішньо переміщеним людям виплатять одноразову фінансову допомогу. Її розмір становитиме близько 80 доларів, – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Від початку російського вторгнення з регіонів, де тривають бойові дії, на Львівщині, за офіційними даними, розселено 266 тисяч осіб. Враховуючи людей, які поселились самостійно, на Львівщині зараз перебуває 500 тисяч вимушених переселенців.

«Ми запустили програму щодо фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це близько 80 доларів на людину – одноразова виплата. Спільно з ООН складаємо такі списки для реєстрації внутрішньо переміщених людей», – сказав Максим Козицький.

Раніше, нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що аби прогодувати 200 тисяч людей, місту щодня потрібен мільйон доларів.