Німеччина поставить Україні багато сучасної зброї.

Очевидно Берлін зняв майже всі застереження проти постачання зброї українцям.

 

 

Уряд Німеччини планує найближчим часом запропонувати Україні широкий спектр озброєнь, аби посилити обороноздатність ЗСУ в протистоянні з російським аґресором. Про це повідомив німецький часопис Der Spiegel, з покликом на свої джерела в Міністерстві оборони ФРН.

 

Джерела повідомляють, що напередодні на нараді держсекретарів відповідних німецьких міністерств було вирішено в найближчі кілька днів запропонувати Києву список різних систем озброєнь. Після цього Україна має сама вирішити, яку зброю їй краще використати.

 

Також з інформації джерел стало відомо, що Міноборони невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну звернулося до представників німецької збройової промисловості з питанням, які системи озброєнь можуть бути швидко поставлені. На основі отриманих відповідей німецьке військове відомство, яким керує Крістіна Ламбрехт (Christine Lambrecht) склало список, який містить понад 200 пунктів. У списку фігурують майже всі відомі німецькі виробники зброї, а також безліч дрібних постачальників, котрі хочуть і можуть швидко поставити зброю до України.

 

Німеччина й раніше поставляла зброю Україні, зокрема протитанкові та зенітні переносні комплекси. Вони бралися зі старих запасів Бундесверу.  А цього разу йдеться про цілком свіжу зброю.

 

Як буде врегульовано угоду з Україною, поки що невідомо. Європейська Унія встановила бюджет у розмірі одного мільярда євро, з якого країни-члени можуть фінансувати постачання зброї Україні. Проте досі Німеччина, ймовірно, не використовувала для цього кошти ЄУ.

 

Здобута Der Spiegel інформація означає, окрім усього, що тепер Берлін зняв майже всі застереження проти постачання зброї до України. За попередніми даними, загалом Німеччина готова поставити ЗСУ військової продукції  на суму 308 мільйонів євро. Більше половини цієї суми призначено для розвідувального обладнання, такого як прилади нічного бачення або радарні системи, а також ультрасучасні мікродрони, оснащених глушниками для відключення сигналу мобільного телефону. 40 мільйонів припадає на стрілецьку зброю, майже 80 мільйонів – на спорядження, таке як захисні камізельки чи шоломи.

 

 

У списку також є багато високотехнологічних устаткувань. Наприклад, Thales пропонує поставити наземні радарні системи типу Squire. А також 12 мінометів, встановлених на причепах, які, за словами виробника, можуть бути поставлені до України вже цього тижня.

30.03.2022

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